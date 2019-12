Voetballer Yari Verschaeren kroont zich tot Belofte van het Jaar

De achttienjarige Yari Verschaeren heeft zaterdagavond op het Sportgala in Schelle de prijs voor Belofte van het Jaar, de eerste prijs van de avond, op zak gestoken. Verschaeren (215 ptn), het goudhaantje van Anderlecht, bleef in de eindafrekening veldrijder Thibau Nys (175 ptn) en gewichthefster Nina Sterckx (168 ptn), beiden Europees kampioen bij de junioren in hun sport, voor. De spelverdeler van paars-wit volgt op de erelijst wielrenner Remco Evenepoel op.

Verschaeren was zelf niet aanwezig op de uitreiking. De momenteel geblesseerde voetballer reageerde in een videobooschap op zijn overwinning. “Dit is een heel mooie prijs om te winnen. Ik ben er heel blij mee. Je ziet dat er veel toppers op de erelijst staan. Het zou heel mooi zijn om in de voetsporen te treden van vorige winnaars als Romelu Lukaku en Divock Origi. De trofee krijgt een mooie plaats op mijn kamer.”

Foto: BELGA

2019 werd voor Verschaeren het jaar van de grote doorbraak. Hij debuteerde eind november 2018 in het eerste elftal van Anderlecht. Al snel groeide de jonge aanvallende middenvelder uit tot het lichtpunt in een erg tegenvallend seizoen voor paars-wit. Verschaeren hielp Anderlecht in extremis aan een deelnamebewijs voor Play-off 1, waar paars-wit uiteindelijk geen Europees ticket wist te behalen.

Aan het einde van het seizoen trok Verschaeren met de Belgische beloften naar het EK U21 in Italië en San Marino, waar hij in de laatste groepswedstrijd tegen Italië een prachtige treffer scoorde.

Ook bondscoach Roberto Martinez had het talent van Verschaeren opgemerkt en selecteerde hem in september een eerste keer voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in Schotland, en scoorde een maand later, in de thuiswedstrijd tegen San Marino, ook zijn eerste interlanddoelpunt.

Bij Anderlecht loopt het dit seizoen iets minder vlot voor Verschaeren. Net als de hele ploeg heeft de jonge middenvelder het moeilijk. Vorige week zondag in de Clasico op Standard (1-1) speelde de Antwerpenaar één van zijn beste wedstrijden, maar viel hij uiteindelijk uit met een enkelblessure.

Erelijst Belofte van het Jaar:

1998 Kim Clijsters (tennis)

1999 Bart Wellens (veldrijden)

2000 Bart Aernouts (veldrijden)

2001 Jurgen Van den Broeck (wielrennen)

2002 Thomas Buffel (voetbal)

2003 Kirsten Flipkens (tennis)

2004 Aagje Vanwalleghem (turnen)

2005 Niels Albert (veldrijden)

2006 Yoris Grandjean (zwemmen)

2007 Dominique Cornu (wielrennen)

2008 Elise Matthysen (zwemmen)

2009 Romelu Lukaku (voetbal)

2010 Luca Brecel (snooker)

2011 Thomas Van der Plaetsen (atletiek)

2012 Kimmer Coppejans (tennis)

2013 Nafissatou Thiam (atletiek)

2014 Divock Origi (voetbal)

2015 Tiesj Benoot (wielrennen)

2016 Louise Carton (atletiek/veldlopen)

2017 Lotte Kopecky (wielrennen)

2018 Remco Evenepoel (wielrennen)

2019 Yari Verschaeren (voetbal