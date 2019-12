Niels Bruynseels eindigt in Londen als derde in wereldbeker jumping

Niels Bruynseels heeft op de Wereldbeker van Londen met de 10-jarige ruin Delux van T&L van het Belgische stamboek SBS de derde plaats veroverd. De zege ging naar de Zwitserse regerend Europees kampioen Martin Fuchs en The Sinner.

De derde plaats van Niels Bruynseels met Delux van T&L is de bevestiging dat de ruin klaar is voor de race richting olympische kwalificatie voor Tokio 2020. Immers, door een blessure van Delux van T&L net voor het EK moest de Ruiter van het Jaar forfait geven voor Rotterdam. Hij hield de ruin langer uit competitie dan voorzien omdat hij zeker wilde zijn dat zijn toppaard helemaal genezen zou zijn. Deze strategie wierp alvast vruchten af met een derde plaats in een wereldbekerwedstrijd op 1m65, 5 centimeter hoger dan normaal. Tegelijkertijd klimt Niels Bruynseels op naar plaats 18 van het algemeen klassement en is zo virtueel gekwalificeerd voor de Wereldbekerfinale in Las Vegas, die midden april wordt georganiseerd.

Pieter Devos, die in Londen niet in actie kwam, blijft leider in het klassement maar krijgt wel het gezelschap van de olympisch kampioen van Londen 2012, de Zwitser Steve Guerdat. Beiden hebben nu 55 punten.

Jos Verlooy/Varoune werden in Londen 21e met 4 strafpunten in de basisronde en een tijd van 62.78 s. Wilm Vermeir/IQ van het Steentje eindigden 24e (9 strfptn/64.49 s) en Olivier Philippaerts/H&M Extra 28e (12/63.39).