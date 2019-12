Twee kinderen in levensgevaar na schietincident in Dison

Twee kinderen van 9 en 12 jaar oud zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietincident in Dison, in de provincie Luik. Dat heeft procureur Gilles Villers zaterdag bevestigd.

De feiten speelden zich af in een woning in het centrum van de gemeente. Daar waren drie kinderen aanwezig, twee van hen raakten gewond. Gezien de ernst van hun verwondingen, werden ze naar een ziekenhuis in Verviers gebracht. Daarna werden ze overgebracht naar een ziekenhuis in Luik.

Volgens procureur Villers verkeren beide kinderen nog steeds in levensgevaar. ‘We staan aan het begin van het onderzoek. Hun vader en hun oom, die op het moment van de feiten aanwezig waren in het huis, werden opgepakt en worden verhoord’, zegt de magistraat.

Hij verduidelijkt nog dat het nog niet bekend is in welke omstandigheden er met een wapen geschoten werd. Volgens Véronique Bonni, de burgemeester van Dison, werden de schoten alvast niet gelost in het kader van een feestviering.

Volgens VRT NWS werden in het appartement naast het pistool waarmee geschoten werd, nog drie wapens gevonden. Geen enkel wapen was vergund. De politie onderzoekt waarom die wapens in het appartement lagen.