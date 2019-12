Noodweer in Zuid-Europa: een dode in Italië, twee doden in Spanje

Zware sneeuw- en regenval hebben in Italië chaos veroorzaakt en minstens één persoon het leven gekost. In Madrid stierf een vrouw aan de verwondingen die ze had opgelopen toen brokstukken van een gebouw door felle wind naar beneden vielen.

In het noordoosten van Italië, in de regio Friuli-Venezia Giulia, kwam een automobilist om het leven toen hij met zijn wagen op een overstroomde straat reed die voor het verkeer afgesloten was. De man kon de reddingsdiensten nog bellen, maar werd dan door het water meegesleurd. De brandweer kon enkel zijn lichaam bergen.

In Venetië stond het water zaterdagmorgen 120 centimeter boven de normale zeespiegel. Daarmee stond ongeveer 30 procent van de stad onder water. Zondag en maandag zou het hoogwater tot 130 centimeter stijgen en bijna de helft van de stad bedekken.

Door de hevige sneeuw- en regenval in Val Gardena, in Zuid-Tirol, moest de afdaling voor de mannen in het skiën afgelast worden. De civiele bescherming waarschuwde zaterdag voor felle regen en aardverschuivingen voor delen van Lombardije, Friuli-Venezia Giulia, Ligurië, Toscane, Umbrië, Lazio, Campania en Sardinië.

Twee doden in Spanje

In Spanje stierf zaterdag een Zuid-Koreaanse vrouw aan de verwondingen die ze had opgelopen toen brokstukken van een gebouw in het centrum van Madrid door felle wind naar beneden vielen.

Een Nederlander, een zestiger, verdronk vrijdag toen hij in het zuidwesten van Spanje aan het surfen was.