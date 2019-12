Het Mexicaanse Monterrey wordt derde op WK voor clubs na strafschoppen tegen Al-Hilal in kleine finale

Het Mexicaanse Monterrey heeft zaterdag in het Qatarese Doha de kleine finale van het WK voor clubs gewonnen van het Saudi-Arabische Al-Hilal. De stand na verlengingen stond op 2-2, waarna Monterrey het haalde in de strafschopreeks met 4-3.

Carlos Eduardo brak in de 35e minuut de ban voor Al-Hilal, maar twee doelpunten in vijf minuten tijd van Arturo Gonzalez (55.) en Maximiliano Meza (60.) draaiden de rollen om in het voordeel van de Mexicanen. Bafetimbi Gomis, de ex-speler van onder andere Lyon, Marseille en Swansea, zorgde uiteindelijk met de gelijkmaker voor verlengingen (66.). Daarin bleek Monterrey te sterk voor zijn tegenstander en pakte het de derde plaats op het toernooi.

Later op de dag nemen Liverpool en Flamengo het tegen elkaar op in de finale.

LEES OOK. Hoe Flamengo ooit “een caféploeg” maakte van Liverpool dankzij een Braziliaanse legende: “Hij was een monster”