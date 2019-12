Emotioneel afscheid van Celio (11) in Aalst

Zeshonderd mensen hebben zaterdagochtend afscheid genomen van de jonge Celio-Celestin Ebe Matumbu (11) in de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand kerk in Aalst. De jongen werd op 11 december aangereden door een vrachtwagen, toen hij onderweg was naar school.

De familie van Celio had een T-shirt met een foto van de jongeman laten maken voor de gelegenheid. Ze droegen onder begeleiding van een orkest de kist bij het begin van de ceremonie naar binnen. Jelina, de jongere zus van Celio, was zwaar aangedaan, maar vond toch de moed om enkele woorden over haar broer te zeggen. ‘Sinds je bent overleden is er thuis heel veel volk om ons te steunen, maar het is niet meer hetzelfde zonder jou. Jij bent de enige die nog door onze deur zou moeten komen. Mama en papa zijn bijzonder trots op jou en hadden zich geen betere zoon kunnen wensen. Slaap zacht lieve broer, we zien je terug bij de goede God.’

De tiener was een levenslustige jongen en was daarom ook bijzonder geliefd op zijn school, het Sint-Jozefscollege in Aalst. Eén van zijn klasgenoten hield ook een toespraak. ‘Je had nog zoveel plannen, maar je laatste hoofdstuk is helaas al gekomen, en dat vinden wij enorm spijtig’, klonk het. De klasgenoten vormden ook een grote cirkel rond de kist van Celio om hun jonge vriend een laatste groet te brengen.

De priester had nog een boodschap voor zijn jong publiek over het dikwijls gevaarlijke verkeer in zijn stad: ‘Kijk goed uit en laat je gsm even in je zak zitten. Jullie ouders waarschuwen jullie vaak, maar ze doen dit met een goede reden. Op die manier kunnen we voorkomen dat we veel te vroeg afscheid moeten nemen van iemand zoals Celio’, sprak de priester.

Na de plechtigheid werd de kist opnieuw naar buiten gedragen door de familie en de zus van de jongeman. Van daar stapten ze naar het kerkhof in Aalst, waar de jongen werd begraven.