Delfine Persoon zal deze keer niet Sportvrouw van het jaar worden: boksster valt (net Vincent Vanasch) net naast podium op Sportgala

Hockeydoelman Vincent Vanasch eindigt zaterdag in de verkiezing voor Sportman van het Jaar op de vierde plaats. Bij de vrouwen valt boksster Delfine Persoon net naast het podium. Sportspress, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, maakte zaterdagnamiddag al alle uitslagen (uitgezonderd de top drie) openbaar. Het gala vindt vanavond plaats, dan wordt bekend wie zich tot Sportman en Sportvrouw van 2019 kroont.

De uitgerekend vandaag 32 jaar geworden Vanasch kreeg van de stemgerechtigden 327 punten en werd 24 keer op de eerste plaats gezet. Dat volstond echter niet om tot de drie supergenomineerden bij de mannen, wielrenners Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Wout van Aert, te horen. De hockeydoelman kende een uitstekend 2019 met een Europese titel voor eigen volk in Antwerpen met de Red Lions. In clubverband won hij met de Waterloo Ducks de Euro Hockey League (EHL). In december 2018 pakte hij ook met de Red Lions de wereldtitel in het Indiase Bhubaneswar. Vanasch kan later op de avond wel nog in de prijzen vallen in teamverband, want daar behoren de Belgische hockeymannen wel tot de drie supergenomineerden.

Bij de vrouwen was de ondankbare vierde plaats voor boksster Delfine Persoon. De intussen 34-jarige West-Vlaamse behaalde 313 stemmen en werd acht maal op de eerste plaats gezet. Ze moest daarmee enkel turnster Nina Derwael, de uittredende winnares, basketster Emma Meesseman en atlete Nafi Thiam voorlaten. De boksster verloor op 1 juni van dit jaar haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten aan de Ierse Katie Taylor, een nederlaag die door een overgrote meerderheid van de bokskenners als “zwaar onverdiend” werd beschouwd. Persoon werd in 2015 tot Sportvrouw van het Jaar verkozen, in 2014 werd ze tweede, in 2016 derde.

Deceuninck-QuickStep valt af bij Ploeg van het Jaar

In de overige categorieën vielen Thomas Carmoy (voor de Belofte van het Jaar), Europees kampioen U20 in het hoogspringen, Roberto Martinez (voor de Coach van het Jaar), bondscoach van de Rode Duivels die met 30/30 naar het EK trekken, Deceuninck-Quick Step (voor de Ploeg van het Jaar), de meest succesvolle wielerploeg van 2019, en tafeltennnisser Florian Van Acker (voor de Paralympiër van het Jaar) net naast het podium.

De voorlopige uitslagen van het Sportgala 2019:

- Sportman van het Jaar -

4. Vincent VANASCH (hockey) 327 punten (24 eerste plaatsen)

5. Eden HAZARD (voetbal) 322 (23)

6. Philippe GILBERT (wielrennen) 285 (17)

7. Romelu LUKAKU (voetbal) 254 (18)

8. Bashir ABDI (atletiek) 212 (7)

9. Kevin DE BRUYNE (voetbal) 211 (10)

10. Matthias CASSE (judo) 172 (11)

11. Thierry NEUVILLE (rally) 172 (3)

12. Victor WEGNEZ (hockey) 74 (2)

13. Frederik VAN LIERDE (triatlon) 66 (1)

14. Thomas DE GENDT (wielrennen) 58 (3)

15. Pieter DEVOS (paardensport) 44 (1)

16. Jaouad ACHAB (taekwondo) 42 (-)

17. Bart SWINGS (skeeleren) 33 (1)

18. Sam VAN ROSSOM (basket) 31 (-)

19. Francesco PATERA (boksen) 27 (2)

20. Dylan TEUNS (wielrennen) 27 (1)

21. Ryad MERHY (boksen) 21 via wildcard (4)

22. Sam DEROO (volley) 20 (1)

23. David GOFFIN (tennis) 19(-)

24. Ismaël BAKO (basket) 18 (2)

25. Greg VAN AVERMAET (wielrennen) 10 (-)

26. Eli ISERBYT (veldrijden) 9 (1)

27. Christophe SOUMILLON (rensport) 7 (-)

28. Arthur VAN DOREN (hockey) 3 via wildcard (-)

29. Armand MARCHANT (ski) 1 via wildcard (-)

29. Hans VANAKEN (voetbal) 1 via wildcard (-)

29. Koen NAERT (atletiek) 1 via wildcard (-)

- Sportvrouw van het Jaar -

4. Delfine PERSOON (boksen) 313 punten (8 eerste plaatsen)

5. Elise MERTENS (tennis) 132 (1)

6. Sanne CANT (veldrijden) 130 (-)

7. Emma PLASSCHAERT (zeilen) 126 (1)

8. Alexandra TONDEUR (triatlon) 94 (-)

9. Kim MESTDAGH (basket) 89 (3)

10. Julie ALLEMAND (basket) 73 (1)

11. Tessa WULLAERT (voetbal) 69 (1)

12. Fanny LECLUYSE (zwemmen) 68 (-)

13. Amal AMJAHID (jiu-jitsu) 55 (2)

14. Janice CAYMAN (voetbal) 46 (1)

15. Licai POURTOIS (jiu-jitsu) 44 (3)

16. Britt HERBOTS (volley) 40 (-)

17. Jolien D’HOORE (wielrennen) 27 (-)

18. Claire MICHEL (triatlon) 22 (-)

19. Sandrine TAS (skeeleren) 17 (-)

20. Alison VAN UYTVANCK (tennis) 4 (-)

21. Kaja GROBELNA (volley) 3 (-)

22. Camille LAUS (atletiek) 1 via wildcard (-)

- Belofte van het Jaar -

4. Thomas CARMOY (atletiek) 144 punten (26 eerste plaatsen)

5. Sam MAES (ski) 138 (21)

6. Paulien COUCKUYT (atletiek) 102 (12)

7. Mauri VANSEVENANT (wielrennen) 100 (19)

8. Simon DE GENDT (zeilen) 93 (12)

9. Valentine DUMONT (zwemmen) 92 (16)

10. Julie DE WILDE (wielrennen) 70 (10)

11. Elise VANDERELST (atletiek) 44 (7)

12. Tristan VANDENBUSSCHE (roeien) 40 (4)

13. Lukas MALEZSEWSKI (mountainbike) 32 (4)

14. Witse MEEUSSEN (veldrijden) 31 (7)

15. Kilian MEERSMANS (kajak) 26 (2)

16. Ben MERTENS (snooker) 3 via wildcard (1)

16. Jago GEERTS (motorcross) 3 via wildcard (1)

18. Armand MARCHANT (ski) 2 via wildcard (-)

18. Lucie FERAUGE (atletiek) 2 via wildcard (-)

20. Alessia CORRAO (judo) 1 via wildcard (-)

- Ploeg van het Jaar -

4. Deceuninck-Quick Step (wielrennen) 138 punten (13 eerste plaatsen)

5. Belgian Cats (basket) 134 (16)

6. Belgische jumpingploeg 87 (5)

7. Belgische turnploeg vrouwen 57 (3)

8. Antwerp Giants (basket) 33 (2)

9. Belgian Cheetahs (atletiek) 29 (-)

10. Waterloo Ducks (hockey) 27 (3)

11. Acrogym Team 11 (-)

12. Yellow Tigers (volley) 8 (2)

13. Team Belgium Motorcross 3 via wildcard (1)

13. Club Brugge 3 via wildcard (1)

15. Belgisch gemengd estafetteteam 4x400m 1 via wildcard (-)

- Coach van het Jaar -

4. Roberto MARTINEZ (voetbal) 174 punten (27 eerste plaatsen)

5. Yves KIEFFER-Marjorie HEULS (turnen) 153 (28)

6. Vital HEYNEN (volley) 95 (14)

7. Philip MESTDAGH (basket) 93 (15)

8. Roger LESPAGNARD (atletiek) 77 (8)

9. Roel MOORS (basket) 56 (6)

10. Carole BAM (atletiek) 15 (-)

11. Johan VAN HERCK (tennis) 12 (2)

12. Gert VANDE BROEK (volley) 12 (-)

13. Tom GOEGEBUER (gewichtheffen) 10 (-)

14. Karim BELHOCINE (voetbal) 3 via wildcard (1)

14. Patrick LEFEVERE (wielrennen) 3 via wildcard (1)

14. Christophe ROODHOOFT (veldrijden) 3 via wildcard (1)

17. Filiep TAMPERE (boksen) 1 via wildcard (-)

17. Wouter VRANCKEN (voetbal) 1 via wildcard (-)

- Paralympiër van het Jaar -

4. Florian VAN ACKER (tafeltennis) 145 punten (19 eerste plaatsen)

5. Maxime HORDIES (handbike) 81 (13)

6. Gitte HAENEN (atletiek) 64 (7)

7. Jean-François DEBERG (handbike) 60 (5)

8. Michèle GEORGE (para-equestrian) 52 (3)

9. Ewoud VROMANT (para-cycling) 48 (2)

10. Manon CLAEYS (para-equestrian) 29 (5)

11. Team Tafeltennis Klasse 9 28 (1)

12. Diederick SCHELFHOUT (para-cycling) 25 (3)

13. Griet HOET & Anneleen MONSIEUR (para-cycling) 19 (1)

14. Barbara MINNECI (para-equestrian) 14 (-)

15. Marieke VERVOORT (handbike) 7 via wildcard (2)

16. Kim PLOVIER (paratriatlon) 3 via wildcard (1)