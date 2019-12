Zeg niet langer ‘Samson & Gert’, maar ‘Samson & Marie’. Marie Verhulst (24) volgt haar vader Gert op als het nieuwe baasje van ’s lands bekendste hond. Dat werd bekendgemaakt tijdens de eerste afscheidsshow van het iconische duo. Na dertig jaar laat Gert zijn trouwe hond achter in haar handen.

Gert Verhulst kondigde in april al aan dat hij na dertig jaar zou stoppen met Samson & Gert. Het antwoord op de vraag wie hem zou opvolgen, kwam er zaterdagnamiddag tijdens de eerste afscheidsshow van het iconische duo in het Pop-up Theater in Puurs.

Daar werd Marie Verhulst voorgesteld als zijn opvolgster. Ze kwam aan het einde van de show uit een grote rode cadeaudoos als verrassing tevoorschijn. Daarna zong ze samen met Samson haar eerste liedje.

Marie Verhulst had nochtans altijd ontkend dat ze haar vader zou opvolgen wanneer ze de vraag kreeg of zij het zou worden. Volgens haarzelf twijfelde ze te veel of ze de verwachtingen wel zou kunnen inlossen. Toch bleef haar naam circuleren. Niet onlogisch, want een onbeschreven blad in het genre is ze allerminst. Verhulst studeerde af aan het Lemmensinstituut in Leuven én ze kan zingen, dansen en acteren. Dat heeft ze al in verschillende shows van Studio 100 bewezen. In de populaire jeugdreeks Ghost rockers speelde ze van 2014 tot en met 2017 Charlie. In de laatste Nachtwacht-film, Het duistere hart, speelt ze een gastrol als het monsterlijke wezen Arachnia.

Ze weet ook hoe het er achter de schermen aan toegaat. En sinds 2018 leert ze de kneepjes van het presentatievak, toen ze voor Studio 100 aan de slag ging als presentatrice.