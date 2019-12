Verkouden? Misschien hebt u gewoon hooikoorts?

Verkouden? In Nederland wordt gewaarschuwd dat niezen en snotteren misschien niet wijst op een verkoudheid maar op hooikoorts in de winter.

RTL bericht, op gezag van een bioloog aan de Wageningen University, dat er meer pollen dan normaal in de lucht zitten in Nederland. Door de zachte temperaturen eind december staan de eerste hazelaars al in bloei. Ook de (uitheemse) elzenpollen zitten in de lucht.

'Het zijn niet de witte en zwarte els, die van nature in Nederland voorkomen, maar buitenlandse elzen die vaak aan de straatkant werden geplant door steden en gemeenten', zegt bioloog Arnold van Vliet.

Opvallend: vijftig jaar geleden bloeiden de hazelaars vooral midden februari in Nederland, tegenwoordig bloeien de eerste hazelaars al eind december. De reden? De hogere temperaturen. Vijftig jaar geleden was de gemiddelde temperatuiur net geen 3 graden in december. Intussen ligt het gemiddelde op 4 en dit jaar haalt Nederland bijna 6 graden.

Door het zachte weer komen ook steeds meer hazelaars in bloei. En omdat het voorlopig zacht blijft, verwacht Nederland een piek begin januari van die bloei.

Hazelaarpollen zijn licht allergeen. Niet zo veel mensen hebben er last van. Voor de elzenpollen ligt dat anders, daar hebben wel veel mensen last van.

In ons land geeft de hooikoortsradar aan dat er vooral in Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, het zuiden van Oost-Vlaanderen en het zuiden van West-Vlaanderen 'weinig pollen' in de lucht zitten. Elders in ons land zijn er geen.