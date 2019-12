Eindelijk feest voor Sanne Cant want de wereldkampioene wint de Waaslandcross: “Hoop dat ik nu vertrokken ben”

Sanne Cant heeft de Waaslandcross op haar naam geschreven. De wereldkampioene haalde het zaterdag in Sint-Niklaas na een spannende wedstrijd voor de Nederlandse Aniek van Alphen en de Hongaarse Blanka Vas. Het is de eerste zege van het seizoen voor de renster van IKO-Crelan.

Geen Ceylin Alvarado, noch Yara Kastelijn, Evie Richards, Marianne Vos of Annemarie Worst aan de start in Sint-Niklaas. Sanne Cant was de grote publiekstrekker en had zelf de kaarten in handen om haar eerste slag van het nieuwe seizoen te slaan.

De Hongaarse Blanka Vas nam de beste start in Sint-Niklaas en vatte vooraan post, in haar zog volgde Sanne Cant, Laura Verdonschot vertoefde in vierde positie. Vas sukkelde even weg in een bocht waardoor Cant de leiding overnam en meteen het tempo de hoogte injoeg. Cant duldde niemand anders op kop en nam ook de tweede ronde voor haar rekening. Geleidelijk aan dunde de kopgroep uit. Vas en Aniek van Alphen waren de enigen die de wereldkampioene wisten te volgen.

Vas moest haar snelle start bekopen en keek tegen een achterstand van acht seconden aan na de tweede ronde. Van Alphen pikte wel aan, maar iets over halfweg cross moest ook zij enkele tellen prijsgeven op Cant. Toen ze in een afdaling onderuitging, liep dat op tot twaalf seconden. Geen gewonnen spel voor Cant, die vol moest blijven gaan, want Van Alphen bleef knokken en ging de slotronde in met slechts vijf tellen achterstand. Toen Cant dan ook nog eens onderuitging in een bocht op een schuine kant, wist Van Alphen de aansluiting te maken en kregen we een spannend slot. In de sprint nam Cant de maat van de Nederlandse en boekte ze haar eerste seizoenszege, voor Van Alphen en Blanka Vas.

De Fransman Florian Andrade toonde zich de sterkste bij de junioren, voor de Nederlander Twan van der Drift en de Deen Gustav Wang. Bij de tweedejaarsnieuwelingen stond er andermaal geen maat op Aaron Dockx. De Belgische kampioen pakte zijn zeventiende zege op zeventien wedstrijden na een knappe solo. Hij haalde het voor Niels Ceulemans, de Duitser Silas Kuschla finishte als derde. Bij de eerstejaarsnieuwelingen ging de zege naar Mike Uytterhoeven, voor Viktor Vandenberghe en Willem Janssens.

Geen cadeau

“Ik hoop dat ik vertrokken ben nu”, reageerde Cant. “Ik heb het niet cadeau gekregen. Het was moeilijk om het verschil te maken want er stond veel wind. Alleen rijden was niet simpel. Die val in de laatste ronde? Ik wist dat ik volledig in de pad lag, dus gelukkig kon Aniek niet voorbij. Ik wilde dan op kop komen naast het water, maar dat lukte niet. Ik fixeerde me dan op de finish, wat niet makkelijk was met dat zand. Voor mij was het springen op één been trouwens.”

“Ik geraakte niet zo goed in mijn pedaal”, reageerde Van Alphen. “Ik zat dan wel weer in het wiel van Sanne, maar toen was het op.”

Uitslag:

1. Sanne Cant

2. Aniek van Alphen

3. Blanka Vas

4. Laura Verdonschot

5. Karen Verhestraeten