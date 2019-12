Trump: 'de ruimte is het nieuwste slagveld van de wereld'

In het nieuwe defensiebudget van de VS, meer dan 630 miljard euro in totaal, is ruimte vrijgemaakt voor een nieuwe macht: Space Force. President Trump noemt de ruimte het nieuwste slagveld van de wereld.

De ruimtemacht of Space Force is de eerste nieuwe tak van het Amerikaans leger in ruim 70 jaar. Een losstaand krijgsmachtonderdeel wordt Space Force evenwel niet, de divisie wordt ondergebracht bij de luchtmacht.

'Er gaat veel gebeuren in de ruimte', zei president Trump bij de officiële lancering. 'De ruimte is het nieuwste slagveld van de wereld. Als onze nationale veiligheid bedreigd wordt, is het essentieel dat we superieur blijven in de ruimte.'

Volgens Trump zijn de VS nu al de sterkste in de ruimte. Maar de voorsprong van de VS is niet groot genoeg. Daar komt met deze ruimtemacht verandering in, zegt hij. Trump is vooral beducht voor de Chinese inspanningen in de ruimte.

Heel groot, naar Amerikaanse normen, is het budget van de ruimtemacht niet: 36 miljoen euro. Ter vergelijking: de Amerikaanse landmacht beschikt over 163 miljard euro per jaar. Het is niet de bedoeling dat er daadwerkelijk Amerikaanse soldaten naar de ruimte worden gestuurd, het gaat vooral om het beschermen van Amerikaanse communicatie- en bewakingssatellieten in de ruimte. Ook het befaamse ruimteschild (tegen kernaanvallen) maakt hier geen deel van uit.

In totaal gaan 16.000 mensen werken voor de ruimtemacht.

Dat er ook kritiek is op de Space Force, zal niet verbazen. Tegenstanders zeggen dat de nieuwe macht eigenlijk alleen maar een taak van de luchtmacht overneemt en vooral voor meer bureaucratie gaat zorgen.