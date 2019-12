Het Amerikaanse basketbalteam Mephis Grizzlies verloor vrijdagnacht de wedstrijd tegen de Cleveland Cavaliers. Toch had zowat de hele basketbalwereld het over de gemiste dunk van de 20-jarige Grizzlies-speler Ja Morant. Zonder vrees sprong hij over zijn tegenspeler Kevin Love om de bal te scoren, maar in de lucht speelde hij de bal kwijt. Op sociale media werd zijn actie benoemd als ‘dunk van het decennium’.