Vierde koala in twee jaar overleden in Pairi Daiza: ‘We onderzoeken het, maar mogelijk blijft het altijd een raadsel’

Al sinds dierenpark Pairi Daiza koala’s houdt, verbleef Coco (7) in het park. Tot vorige maand, want de vrouwtjeskoala is overleden aan een longziekte. Daarmee verliezen de verzorgers van het dierenpark nu al de vierde koala in twee jaar tijd. ‘Een groot verlies’, zegt zoölogisch directeur Tim Bouts. Enkel Buddy blijft nu nog over in het koalahuis.

Coco (7), genoemd naar Coco Chanel, verloor in de zomer van 2018 al haar buren Zelda en Carina. Die laatste stierf aan het koala-retrovirus, doodsoorzaak nummer één bij de soort. Vervolgens kwamen Lulu en Buddy in april 2019 in de twee verblijven naast haar, maar Lulu stierf in oktober. En eind november is ook Coco zelf overleden.

Door longfibrose, staat vast. Maar wat dat heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk, zegt zoölogisch directeur Tim Bouts. ‘Een infectie of allergie was het alleszins niet, maar er blijven nog verschillende mogelijke oorzaken over. Het retrovirus, dat elke koala in zich draagt, maar dat niet altijd tot uiting komt, kunnen we niet uitsluiten, al kunnen het ook hartproblemen zijn geweest. We onderzoeken dat nog verder, maar mogelijk blijft het altijd een raadsel.’

Twee nieuwe koala’s?

Met Coco’s dood heeft Pairi Daiza al voor de vierde keer in twee jaar tijd afscheid moeten nemen van een koala. ‘Dat is telkens een groot verlies, want onze verzorgers hebben een nauwe band met de dieren’, zegt Bouts. ‘Soms kan je gewoon brute pech hebben. We weten dat het een diersoort is waar onderliggende problemen (het dodelijk retrovirus waar nog geen efficiënt medicijn voor bestaat, red.) aanwezig zijn. Maar koala’s worden steeds zeldzamer, dus willen we ze blijven houden in Pairi Daiza. Ze niet houden omdat er problemen mee zijn, zou ook slecht zijn voor het natuurbehoud.’ Daarom wordt gekeken om twee nieuwe koala’s vanuit Australië naar het dierenpark over te brengen.

Hoe dan ook voelt koala Buddy, die nu nog alleen overblijft, zich niet eenzaam. Dat verzekert woordvoerder Mathieu Goedefroy. ‘Sowieso leven de dieren in ons koalahuis met drie verblijven altijd afzonderlijk, want het zijn solitaire dieren. Buddy zal zich dus niet eenzaam voelen.’