Vakbond 'verbaasd' over ruzie aan de top van de VRT

Aan de top van de VRT is een machtsstrijd aan de gang. De vakbond reageert verbaasd. Net als parlementslid Katia Segers.

Aan de top van de VRT is het tot een zware botsing gekomen tussen ceo Paul Lembrechts en zijn algemeen directeur Peter Claes. Lembrechts had diens ontslag gevraagd maar de raad van bestuur heeft dat ontslag geweigerd.

Volgens de vakbond ACOD kon deze ruzie op geen slechter moment komen.

Op Facebook schrijft de vakbond: 'Met verbazing lezen we in de pers dat er onenigheid zou bestaan binnen het directiecollege over de noodzaak aan een sterke openbare omroep en hoe om te gaan met de besparingen die de Vlaamse regering op de VRT afvuurt. Als personeelsorganisaties merken we op dat het VRT-personeel met de geslaagde actie van 5 december op het Martelaarsplein een stevig mandaat gegeven heeft aan de directie om met de regering te onderhandelen en de geplande besparingen ongedaan te maken. Alle geledingen en merken van de VRT moeten daarbij behouden blijven. We herinneren de tegenstanders van een sterke openbare omroep er aan dat de vakbonden een stakingsaanzegging indienden om onze standpunten kracht bij te zetten.'

De mediaspecialiste van de SP.A, Katia Segers, reageert gelijkaardig. ‘Ik roep de raad van bestuur en de directie van de VRT op om snel weer op één lijn te gaan staan en te vechten voor de VRT.’

De onenigheid tussen beide topmannen van de VRT gaat vooral over de te volgen strategie. Zo zou er een felle ruzie geweest zijn over het samenstellen van het team dat straks over de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering moet onderhandelen. Lembrechts wordt daarbij door het kamp-Claes in de markt gezet als de man die weigert de dialoog aan te gaan over vernieuwing, zoals een Vlaamse Netflix, en de samenwerking met andere mediagroepen.

Claes wordt dan weer een eigengereid optreden verweten waarbij hij te vaak louter op eigen houtje handelt. Hij zou zich ook positioneren als iemand die de nieuwe besparingen voor de VRT niet al te problematisch vindt, terwijl Lembrechts zich daar wel tegen verrzet.