Politie vindt vermiste jongen bij huiszoeking om kinderporno

Tijdens een huiszoeking bij een man die verdacht wordt van het bezit van kinderporno, heeft de Duitse politie een jongen aangetroffen die al twee jaar vermist was. De jongen zat verstopt in een kast.

De 15-jarige Marvin was al twee jaar vermist. Hij was destijds weggelopen vanuit een jeugdinstelling in Oer-Erkenschwick, vlakbij Dortmund. Volgens de Duitse media had hij psychische problemen na het overlijden van zijn vader.

De plek waar hij werd gevonden, Recklinghausen, ligt daar niet zo ver vandaan.

'Er zijn aanwijzingen dat hij zich daar al lange tijd vrijwillig heeft opgehouden', zegt een politiewoordvoerder. Het lijkt er dus niet op dat de jongen tegen zijn zin werd vastgehouden, maar dat wordt nog verder onderzocht. De jeugdbescherming zorgt nu voor de knaap. Fysiek is hij helemaal in orde.

De 44-jarige bewoner is aangehouden. Tijdens de doorzoeking was ook een 77-jarige man in de woning aanwezig, de vader van de verdachte. Hij werd intussen weer vrijgelaten.

Bij de huiszoeking werd de computer van de 44-jarige in beslag genomen. Of er pornografisch materiaal op staat, is nog niet bekend.

Natuurlijk heeft vde moeder van de jongen al erg opgelucht gereageerd. Zij had de hoop haast opgegeven haar zoon nog terug te zien.