Wisselvallig weekend, maar met zachte temperaturen

Een korte dag vandaag met vooral droog weer. Zondag krijgen we meer regen over ons heen.

Vandaag, de kortste dag van het jaar als het over zonlicht gaat, wordt het weer licht wisselvallig met enkele lokale buien. De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar, met maxima van 4 tot 10 graden. Ook zondag blijven de temperaturen zacht, maar er dreigen dan ook perioden van regen of buien. Maandag wordt het vaak droog en dezelfde temperaturen.

Vooral in Hoog-België valt er vanochtend wat lokale regen. Nadien wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met een paar plaatselijke buitjes. Het blijft echter ook vaak droog. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 à 10 graden in Laag- en Midden- België. Er waait een matige en overdag hier en daar een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen.

Vanavond neemt de bewolking snel toe en gaat het geleidelijk regenen vanaf de Franse grens. Deze regenzone verlaat volgende nacht ons land via het noordoosten en dan wordt het tijdelijk droger. Later op de nacht verschijnen er echter nieuwe buiten vanaf het zuidwesten. De minima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden over het westen en het centrum. Over het zuidoosten zijn eventueel rukwinden tot 65 km per uur mogelijk.

Zondag belooft een wisselvallige dag te worden, met perioden van regen of buien. Tegen het einde van de namiddag wordt het meestal droog over het westen. We halen maxima van 4 of 5 graden op het Ardense reliëf en 9 graden aan de kust. De wind is matig en over het zuiden van het land tijdelijk vrij krachtig tot eventueel krachtig.

Volgende week

Vanaf maandag zou het licht wisselvallig worden, met opklaringen en wolkenvelden die plaatselijk een bui kunnen opleveren. ‘s Nachts bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf de Franse grens. De maxima schommelen van 4 tot 6 graden in de Ardennen en van 8 tot 10 graden elders. De westzuidwestenwind waait matig, aan zee vrij krachtig.

Dinsdag is het eerst regenachtig, later wordt het droger vanaf het westen met wel nog enkele buien. In de loop van de dag kunnen er een paar opklaringen verschijnen, maar het blijft vaak bewolkt. Kerstnacht verloopt wellicht droog met vrijwel nergens nachtvorst. Op kerstdag blijft het droog en zijn er soms zonnige perioden. De maxima liggen nog steeds rond 8 graden in het centrum. Ook de rest van de week zou het droog blijven, en de temperaturen mild voor de tijd van het jaar.