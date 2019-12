Man overleden bij brand in Ieper, brandweerman gewond

Bij een woningbrand in Ieper is vrijdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. Eén brandweerman werd zwaargewond.

Brandweer Westhoek werd om 22.23 uur opgeroepen voor een woningbrand in een appartement in Ieper. Ter plaatse bleek het te gaan om een (relatief korte) keukenbrand, die in de hele woning voor hevige rookontwikkeling had gezorgd. Allicht werd de brand veroorzaakt door een oververhitte frietketel.

In het pand werd een man bewusteloos aangetroffen. Het slachtoffer werd naar buiten gebracht en onmiddellijk gereanimeerd. Ondanks de snelle tussenkomst van de hulpdiensten overleed de man, slachtoffer van de hevige rookontwikkeling.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet meer voorkomen dat de woning volledig vernield werd. ‘Ook de ondergelegen woning van de buren heeft te kampen met waterschade’, aldus Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Bovendien werd een brandweerman, die ten val was gekomen, gewond afgevoerd naar het Jan Ypermanziekenhuis.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper heeft volgens de brandweer een branddeskundige aangesteld. De expert zal de precieze omstandigheden van de fatale brand onderzoeken.