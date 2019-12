Recordaantal toeschouwers voor de Formule 1 in 2019

De Formule 1 heeft de toeschouwersaantallen voor het F1-seizoen 2019 gepubliceerd en die hebben opnieuw records gebroken.

Ondanks de zesde wereldtitel op rij voor Mercedes is de Formule 1 vandaag de dag populairder dan ooit, althans als we de toeschouwersaantallen mogen geloven. Die kenden het voorbije jaar immers opnieuw een mooie stijging.

Op basis van de cijfers van de promotoren van de F1-races mag besloten worden dat er dit jaar 4 164 948 fans een F1-race bijwoonden, wat tegenover 2018 een stijging met 1,75 procent is. Zowel in 2018 als in 2019 stonden er 21 races op de F1-kalender.

Drie raceweekends in de Formule 1 haalden over de drie dagen toeschouwersaantallen van meer dan 300 000 toeschouwers: 'Groot-Brittannië (351 000), Mexico (345 694) en Australië (324 100).

Daarnaast waren er ook nog vijf andere races die meer dan 200 000 toeschouwers haalden. De F1-races in Singapore en de Verenigde Staten van Amerika haalden 268 000 toeschouwers, de GP van België haalde maar liefst 251 864 toeschouwers.

Hongarije (230 000) en Oostenrijk (203 000) haalden eveneens meer dan 200 000 toeschouwers terwijl Italië het hoogste aantal toeschouwers ooit behaalde. Met 200 000 toeschouwers overtrof de editie van 2019, die gewonnen werd door Charles Leclerc in zijn Ferrari, zelfs de legendarische Ferrari-jaren met Michael Schumacher.

In vergelijking met 2018 zorgden de races in Montreal (+14,69%), Shanghai (+10,34%), Melbourne (+9,86%), Spielberg (+9,73%), Budapest (+9,52%) en Monza (+9,29%) voor de grootste procentuele stijging.

Wat toeschouwersaantallen op zondag, de dag van de races, betreft kwam het totaal op 1 771 106 toeschouwers. Vijf circuits haalden meer dan 100 000 toeschouwers op de racedag. Silverstone en de GP van Groot-Brittannië was net als de voorbije jaren de race met het meeste toeschouwers (141 000).

Mexico-Stad (138 435), Austin (128 000), Singapore (115 240), Spa-Francorchamps (109 064) en Melbourne (102,000) haalden eveneens meer dan 100 000 toeschouwers op de racedag. Opmerkelijk is dat de GP van België en het circuit van Spa-Francorchamps op de racedag opnieuw meer dan tien procent groei lieten noteren.

Het wordt nu uitkijken wat de terugkeer van de GP van Nederland op de F1-kalender zal betekenen voor de toeschouwersaantallen van de GP van België. De F1-kalender 2020 telt bovendien een recordaantal van 22 races.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: