Vlaming doneert gemiddeld 240 euro per jaar en wel hieraan:

Een Vlaming geeft jaarlijks zo’n 240 euro aan goede doelen. Dat becijferde de Hogeschool Gent nu De Warmste Week op kruissnelheid is. Vooral verenigingen actief rond gezondheid, natuur en dierenbescherming zijn erg populair. 'Ontwikkelingssamenwerking ontvangt de minste steun.'

Meer dan 17 miljoen euro, zoveel bracht De Warmste Week-actie van vorig jaar op. Omgerekend naar 6,4 miljoen Vlamingen is dat zo’n 2,5 euro. Toch geven we nog veel meer aan goede doelen, zo blijkt uit een grootschalige bevraging van de Hogeschool Gent (HoGent).

'Zes op de tien Vlamingen doneren aan goede doelen, voor een bedrag van zo’n 240 euro per jaar', zegt Joke Persyn, die al jarenlang onderzoek voert naar fondsenwerving. Opvallend is het duo van goede doelen dat het populairst is, gaande van gezondheidsinitiatieven – 'denk aan het Rode Kruis of Kom op Tegen Kanker' – tot acties rond dierenwelzijn en milieudoelen zoals Natuurpunt.

Goede doelen die met welzijnswerk, cultuur en recreatie te maken hebben – die overigens onlangs hun overheidssubsidies fors zagen slinken – zijn daarentegen veel minder populair. En doelen rond ontwikkelingssamenwerking blijken bij Vlamingen het minst attractief.

Liever lokaal

Hoe dat komt, is nu voer voor verder onderzoek. 'Maar sowieso weten we dat lokale doelen populairder zijn dan internationale. Zeker wanneer je met deze lokale doelen ook nog eens een persoonlijke band hebt, bijvoorbeeld de scoutsgroep uit de buurt die langskomt om wafeltjes te verkopen', aldus Persyn.

Goede doelen steunen gebeurt het vaakst door geld te geven of goederen te schenken, zo blijkt nog uit de bevraging. Eén op de vijf Vlamingen gaat echter nog een stap verder en meldt zich ook als vrijwilliger aan.

Persyn raadt op basis van de resultaten goede doelen sterk aan om bij het grote publiek nog meer vertrouwen te creëren. 'Gevraagd naar hoezeer Vlamingen goede doelen vertrouwen, krijgen de goede doelen maar een score van 5,5 op 10. En da’s maar nipt een voldoende.' En hoe dat vertrouwen vergroten? 'Bijvoorbeeld door zeer transparant te zijn over hoe ze hun middelen besteden, maar ook door fouten toe te geven.'

In percentages

Ons geld gaat naar goede doelen in

Gezondheidszorg: 36,4 procent

Milieu en direnwelzijn: 25,5 procent

Jongerenwelzijn: 20,3 procent

Mensen met eenbeperking: 17,3 procent

Sociale sector: 13,7 procent

Ontwikkelingshulp: 9 procent