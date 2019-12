KV Mechelen weet weer wat winnen is

Vijfde keer, goeie keer voor KV Mechelen. Na vier thuisduels zonder driepunter konden de Malinwa-supporters tegen KV Oostende eindelijk nog eens victorie kraaien. Net als in de voorgaande weken was er ook nu lange tijd geen reden om te juichen, tot Storm de ban brak.

In zijn laatste thuismatch van 2019 had KV Mechelen wat recht te zetten. De jongste 2 op 12 Achter de Kazerne oogde namelijk allesbehalve fraai. Storm en Engvall stonden opnieuw in de ploeg, waardoor De Camargo en Hairemans moesten plaatsruimen. Vooral de wissel van Hairemans was opvallend, aangezien Vrancken de voormalige Antwerp-chouchou nog prikkelde op zijn laatste persconferentie.

Akpala blaast snel de aftocht

De Kustboys traden op Mechelse bodem met slechts één wissel aan. Sakala verving Canesin, die voor een definitieve terugkeer naar zijn thuisland Brazilië staat. Voorin vatte Akpala post en die toonde al vroeg dat een oude vos wel zijn haren, maar niet zijn streken verliest. Met een heerlijke passeerbeweging zette de Nigeriaan Peyre in de wind. Meteen zijn laatste wapenfeit, want op het halfuur ging Akpala erbij zitten. Een spurtje op zijn 33-jarige knoken mondde helaas voor hem uit in een blessure.

Ondertussen groeide Storm aan de overzijde uit tot de gevaarlijkste man. Tot twee keer toe zette de vleugelaanvaller Ondoa aan het werk. Vooral zijn tweede poging verdiende een beter lot. Het voorbereidende werk over verschillende stations was nog eens het KV uit de beste dagen. Daar moesten we het mee stellen in een voor de rest saaie bedoening. Neen, vrolijk werden we niet van die eerste periode.

Storm met zijn vierde

Gelukkig bracht het vervolg beterschap, al was dat vooral te danken aan de groter wordende ruimtes. Engvall kwam enkele centimers te kort om een voorzet van Togui binnen te knikken. Op de tegenaanval kon Hjulsager Thoelen niet verrassen in zijn korte hoek. Misschien moet de Deen maar eens in de leer gaan bij Storm. De winger dook goed naar binnen, liet zich niet verrassen door een rondvliegend bierbekertje en duwde de bal perfect naast de eerste paal. Zijn vierde treffer van het seizoen. Ook de gemeten assist van Van Damme mocht er wezen.

Werk aan de winkel voor de bezoekers. Sylla kopte een vrijschop van invaller Vandendriessche krachtig naar doel. Thoelen redde wel, maar op de herhaling leek de bal volledig over de doellijn. Scheidsrechter Smet luisterde heel even naar zijn assistenten van de VAR en liet vervolgens doorspelen. Zonder de broodnodige technologie zullen we het bij dit soort fases nooit met zekerheid weten. Het moment leverde plots een pak suspense op. De poppetjes gingen zelfs aan het dansen nadat Storm tegen de grond ging in de zestien. Ook nu gaf Smet geen krimp.

KV Mechelen ruikt opnieuw de top 6

Engvall en De Camargo kregen nog kansen voor de 0-2, maar lieten het na de score uit te diepen. Bij de laatste West-Vlaamse stuiptrekking stond een sterke Van Cleemput pal. KV Mechelen zit deze driepunter numme zes Zulte Waregem weer op de hielen. KV Oostende hoopt vrijdag in Charleroi 2019 toch nog in schoonheid af te sluiten.