Maggie De Block noemt loting met Pia-medicijn ‘onbegrijpelijk’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reageert met onbegrip op het initiatief van farmareus Novartis om via loting het erg dure medicijn Zolgensma gratis aan honderd jonge kindjes toe te dienen. Ze kan wettelijk niet ingrijpen, maar vraagt van het bedrijf tekst en uitleg.

Zolgensma is een medicijn voor de spierziekte SMA. Het middel kost 1,9 miljoen euro en wordt bij ons niet terugbetaald. Zolgensma raakte bij ons bekend naar aanleiding van de sms-actie voor baby Pia. Producent Novartis wil nu een programma opstarten om andere zieke baby’s te helpen in landen waar Zolgensma nog niet terugbetaald wordt. In de praktijk is dat overal nog zo, behalve in de Verenigde Staten. Het medicijn zou gratis worden toegediend aan honderd baby’s jonger dan twee.

Novartis zou die kinderen via loting willen selecteren. ‘Wat Novartis doet, daar kan ik niet bij. Niet als minister, niet als mens’, reageert minister De Block. ‘Het gaat hier over mensen. Een ‘loterij’ organiseren met mensenlevens is in alle opzichten fout. Dat ze dat bij Novartis niet snappen, is voor mij onbegrijpelijk’.

Wettelijk kan de overheid niets doen, zegt de minister, maar ze zal Novartis wel om uitleg vragen. ‘Ik verwacht een concreet plan om voldoende behandelingen te kunnen aanbieden voor heel Europa, in afwachting van de goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau. Ik ben er zeker van dat andere landen dat ook verwachten’, besluit De Block.