Nummer twee VRT op non-actief gezet

Peter Claes, directeur media en productie bij de VRT, is op non-actief gesteld. Dat meldt De Morgen en wordt bevestigd aan De Standaard. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen Claes en het directiecomité van de openbare omroep. De raad van bestuur behoudt voorlopig echter het vertrouwen in Claes, en wil hem daarom niet ontslaan.