NMBS wil komende jaren treinaanbod met 5 procent verhogen

De NMBS wil het treinaanbod in het nieuwe vervoersplan 2020-2023, dat ingaat in december volgend jaar, met 5 procent verhogen. Dat heeft de raad van bestuur van de vervoersmaatschappij vrijdag beslist.

De verhoging met 5 procent moet ‘de forse groei van het aantal reizigers van de afgelopen jaren opvangen en het groeiritme bestendigen’, zo klinkt het. De uitbreiding gebeurt ‘in functie van de wensen van de reizigers, rekening houdend met de beschikbaarheid en capaciteit van infrastructuur, materieel en personeel’.

NMBS wil het aanbod gefaseerd verhogen, onder meer in functie van de beschikbaarheid van bijkomende infrastructuur. Komend voorjaar wordt bijvoorbeeld het derde en vierde spoor tussen Brussel en Denderleeuw volledig operationeel. Eind volgend jaar wordt ook het nieuwe station in Anderlecht geopend, aan het scholencomplex COOVI-CERIA en vlakbij de Brusselse ring.

In 2022 is dan weer de opening voorzien van het zogenaamde multimodale station Fleurus, dat de toegangspoort over het spoor voor de luchthaven van Charleroi moet worden.

Betere en nieuwe verbindingen

Al die extra infrastructuur moet bijkomende treinen mogelijk maken. ‘Het gaat daarbij om betere of nieuwe IC-verbindingen tussen de steden, de verdere uitbreiding van het voorstedelijke aanbod en een beter aanbod rond een aantal middelgrote steden’, klinkt het in een persbericht. Rond een aantal steden wordt ook het aantal vroege en late treinen verhoogd.

‘De beslissing van de raad van bestuur over het ontwerp van vervoersplan moet nu het verdere proces nog doorlopen’, legt woordvoerder Dimitri Temmerman uit. Het plan gaat naar de FOD Mobiliteit, begin april 2020 zal de NMBS bij spoornetbeheerder Infrabel de nodige rijpaden bestellen.