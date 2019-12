‘Russische Greta Thunberg’, die maanden alleen betoogde, krijgt celstraf

De Russische klimaatactivist Arsjak Makisjian (24), die onlangs op de klimaatconferentie van Madrid speechte naast Greta Thunberg, heeft een celstraf gekregen voor een illegale betoging met drie mensen.

Met drie waren ze op 25 oktober toen ze een piket plaatsten in het centrum van Moskou om een miniklimaatbetoging te houden. Arsjak Makisjian en twee vrienden hadden geen toestemming gekregen van de autoriteiten om te betogen voor het klimaat, maar ze waagden het erop. ‘Ik wilde de mensen informeren’, zegt de 24-jarige Makisjian aan de Russische nieuwswebsite Gazeta.ru. ‘En met één piket, dat eigenlijk gewoon een spandoek was, en drie mensen in totaal probeerden we actie te ondernemen om verdere klimaatrampen te voorkomen.’ Maar dat was buiten de Russische autoriteiten gerekend, die binnen het kwartier ter plaatse waren en de klimaatactivisten onmiddellijk meenamen naar het politiebureau. Na een verhoor werden de drie weer vrijgelaten.

De klimaatactivist moest vrijdag voor de rechtbank verschijnen voor de illegale betoging en voor het ongereglementeerd plaatsen van een piket (het spandoek). De rechter oordeelde dat de feiten bewezen zijn en dat Makisjian bovendien doelbewust strafbare feiten pleegde omdat hij wist dat zijn aanvraag voor een betoging afgewezen was. Hij heeft een celstraf van zes dagen gekregen. Zijn advocaat, Svetlana Sjilikova, reageerde misnoegd aan de Russische nieuwssectie van BBC: ‘Mijn cliënt heeft bij de aankomst van de politie niet de gebruikelijke suggestie gekregen om de betoging te staken en het spandoek op te rollen, maar werd onmiddellijk hardhandig vastgegrepen en gearresteerd. Dat is niet correct.’

‘Eenzaamste betoger ter wereld’

25 Oktober was de eerste keer dat Makisjian, die begin dit jaar bekendraakte als ‘de eenzaamste klimaatbetoger ter wereld’, was gearresteerd. Voordien betoogde hij immers eerst maandenlang zo goed als altijd alleen met een kartonnen bord. ‘Mensen denken dat ik een bedelaar ben en geld wil vragen’, zei hij daar enkele maanden eerder over aan verschillende internationale websites, nadat ook BBC had ontdekt dat er in Rusland wekelijks een jongeman op verschillende pleinen in Moskou alleen stond te betogen en het verhaal naar buiten bracht. ‘Maar ik sta hier wel degelijk omdat ik Greta Thunberg steun. Zij is mijn grote voorbeeld. Net zoals zij zal ik vechten voor onze toekomst, ook al is dat in Rusland misschien een moeilijke boodschap, want veel mensen in Rusland weten niet eens wat klimaatopwarming is.’

Foto: Instagram

Makisjian ontmoette zijn grote voorbeeld enkele weken geleden op de VN-klimaatconferentie van Madrid. Om zijn ecologische voetafdruk te beperken, koos de klimaatactivist voor een reis per trein, met transfers in Minsk, Berlijn en Parijs. In Madrid kreeg Makisjian de kans om met Greta Thunberg te spreken en gaf hij ook speech over hoe Rusland nog een zeer lange weg af te leggen heeft naar een klimaatvriendelijke samenleving en hoe de besluiteloosheid van Russische politici daarin een cruciale rol speelt.

Uit de recente onderzoeken van de Russische Federatie blijkt, volgens The Moscow Times, dat minder dan de helft van Russische bevolking gelooft dat de opwarming van de aarde een negatief effect kan hebben op het land.

In april filmde The Moscow Times Makisjian, die toen nog als een soort curiosum werd bekeken door de Russen op straat: