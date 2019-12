Voormalige toplui Franse telecomgigant Orange veroordeeld na tientallen zelfdodingen onder personeel

De Franse telecomgigant France Télécom, intussen omgedoopt tot Orange, en een aantal vroegere toplui, zijn vrijdag veroordeeld voor ‘morele intimidatie’. Na de privatisering van het bedrijf pleegden sinds 2008 tientallen werknemers zelfmoord, of deden ze een poging daartoe. De rechter achtte het management daarvoor verantwoordelijk.

Het bedrijf moet van de rechtbank de maximumboete van 75.000 euro ophoesten. De vroegere ceo Didier Lombard en twee andere voormalige toplui werden veroordeeld tot een jaar cel, waarvan acht maanden met uitstel, en 15.000 euro boete. Naar de cel hoeft Lombard ondanks die veroordeling niet, omdat de celstraf lager is dan twee jaar en de rechter besloot dat hij momenteel geen gevaar vormt voor de maatschappij.

Over een schadeclaim van 2 miljoen euro is nog geen finaal besluit genomen, al is het nu al duidelijk dat Orange honderdduizenden euro’s schadevergoeding zal moeten betalen.

France Télécom schrapte de afgelopen jaren tot 22.000 banen. De arbeidsinspectie stelde in 2010 al vast dat daardoor onhaalbare prestatiedoelen werden gesteld. De rechtbank bevestigde vrijdag dat ‘onaanvaardbare morele druk’ op de werknemers werd uitgeoefend. Dat veroorzaakte stress bij het personeel, met opvallend veel zelfdodingen tot gevolg. Tussen 2008 en 2010 beroofden minstens 31 werknemers zich van het leven, of deden ze een poging daartoe.

Afscheidsbrieven

Een van de werknemers die een einde aan zijn leven maakte, verweet de onderneming in zijn afscheidsbrief ‘management door terreur’. Een ander liet weten zelfmoord te plegen vanwege de manier waarop hij door zijn leidinggevenden werd behandeld. ‘Het is de enige reden.’

Daarnaast maakte voormalig ceo Didier Lombard de opmerking ‘dat het personeel eruit moest, door de deur of door het raam’. Lombard gaf later toe dat die opmerking ‘ongepast was’. Toch kondigde hij na zijn veroordeling meteen aan in beroep te zullen gaan. Zijn advocaat noemde het vonnis een grote fout en ‘een politiek-demagogische analyse’. ‘Natuurlijk zullen we in beroep gaan’, zei hij.

Telecombedrijf Orange daarentegen kondigde al aan niet in beroep te zullen gaan tegen het vonnis.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be