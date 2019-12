Af en toe gaan mensen de wereld rond met een straffe stunt. Deze Belgen kenden in 2019 hun 'five minutes of fame'

Driftende rolstoelgebruiker

De Limburgse rolstoelgebruiker Maarten pakt graag uit met een stunt. Toen het vorige winter sneeuwde in Hasselt, zag hij een mooie kans. Hij driftte er op los met zijn elektrische rolstoel.

Spectaculaire voetbaltruc

De 14-jarige Arne Van Der Linden heeft in augustus een knap trucje uitgehaald op een voetbalplein in het Antwerpse Kontich. “ONE IN A MILLION”, schreef hij bij zijn post op Instagram die ondertussen al meer dan 3 miljoen keer bekeken is.

Beste zonnewagen

Het Agoria Solar Team, bestaande uit studenten van de KU Leuven, heeft de Bridgestone World Solar Challenge in Australië gewonnen. Toegegeven, er was een beetje geluk mee gemoeid doordat de Nederlandse koploper in brand was geschoten.

John Bercow op techno

Er is geen betere manier om politiek dichter bij de mensen te brengen dan met een stevige beat. Zo redeneerde de Antwerpse dj-drummer Michael Schack. Hij lanceerde een muzikaal eerbetoon aan John Bercow, de gewezen voorzitter van het Britse Lagerhuis.