Besparing op centra kindermishandeling: ‘onbegrip en ongeloof’

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) zegt dat het pas vandaag een brief heeft gekregen over een besparing met 92.000 euro vanaf 2020. ‘Het gebrek aan dialoog is pijnlijk.’

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke stond de voorbije week in het oog van de storm nadat bekend was geraakt dat de regering zo’n 2,3 miljoen wilde besparen in de preventieve gezondheidszorg. Na fel protest schroefde de CD&V-minister die besparingen grotendeels terug.

Maar de geplande besparing (van 92.000 euro) op de ‘vertrouwenscentra kindermishandeling’ bleef overeind. Net als de besparingen bij Sensoa, het Tropisch Instituut en de CAW’s.

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) is niet te spreken over de besparing. Het expertisecentrum wijst erop dat er bij de vertrouwenscentra wekelijks 130 kinderen worden aangemeld, of 26 kinderen per dag. Het gaat om kinderen en jongeren die fysiek, emotioneel of seksueel geweld ondergaan of verwaarloosd worden door een volwassene.

De beslissing om te besparen bij de vertrouwenscentra botst op ‘onbegrip en ongeloof’. ‘Dat deze Vlaamse regering bespaart op de directe hulp aan al deze kinderen in situaties van ernstige onveiligheid en kindermishandeling houdt geen steek’, staat in een persbericht. ‘Vlaanderen kan het zich niet permitteren om die kinderen en hun omgeving in de kou te laten staan, integendeel, de noden zijn groot en divers.’