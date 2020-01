De brand in de Notre-Dame

Een van de meest dramatische beelden van het jaar zijn die van de brand van de Notre-Dame in Parijs. Een van de meest iconische kerken ter wereld werd getroffen door een waar inferno.

'How dare you'

2019 was ook het jaar van Greta Thunberg. De zestienjarige Zweedse zeilde twee keer de Atlantische Oceaan over om haar boodschap te verspreiden. Haar hoogtepunt: de VN-top in New York

Een verrassende winnaar

De winnaar van de verkiezingen op 26 mei was het Vlaams Belang. De partij werd in een klap de tweede grootste partij van Vlaanderen.

Zwart gat

Ook de wetenschap kende dit jaar een historisch moment. Voor het eerst werd een zwart gat gefotografeerd. De beelden gingen de wereld - of het universum - rond.

I'll be back

Terwijl de wetenschap juicht om het zwart gat, kampte Kim Clijsters er mee. Ze neemt nog geen vrede met haar pensioen en besluit terug te keren. Haar comeback is gepland voor volgend jaar.

'De staatsveiligheid heeft me dat gezegd'

Joke Schauvliege was dit voorjaar kop van jut. Ze verklaarde dat ze bepaalde informatie had gekregen van de staatsveiligheid, wat niet bleek te kloppen.

Tesla Cybertruck

Tesla-topman Elon Musk stelde dit najaar zijn nieuwste wagen voor: de Cybertruck. Toen een 'onbreekbaar' raam getest werd, bleek dat toch niet zo onbreekbaar te zijn.