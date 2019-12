ANALYSE - De centrale (d)as van de regering

Nadat paars-geel eerder deze week al door de PS ten grave gedragen werd, is nu ook paars-groen dood verklaard. ‘We moeten het idee loslaten dat dit de enige twee mogelijkheden zijn’, zegt informateur Georges-Louis Bouchez (MR). Een centrale as van MR en CD&V moet de basis vormen van de regering.

Smaken en kleuren… maar de opvallende das van informateur Joachim Coens (CD&V) was niet toevallig gekozen. Helblauw, met een felle oranje streep. De kleur van die das komt namelijk overeen met die van de ‘centrale as’ waarrond de regering gebouwd moet worden volgens de informateurs. De MR van Bouchez en de CD&V van Coens.

Bouchez en Coens staan allebei nog geen maand aan het hoofd van hun partij en ze hebben er een lastige week op zitten. Terwijl zij gesprekken probeerden te voeren met de tien verschillende partijen die deel kunnen uitmaken van de volgende federale regering, kletterde het tussen PS en N-VA. Dat werkte mateloos op de heupen van Bouchez. ‘Sommigen zouden beter wat voorzichtiger zijn met hun verklaringen en houding. Het belang van het land staat op het spel. Dan moet je verantwoordelijkheid tonen en geen spelletjes spelen.’

De koning verlengde de opdracht van zijn informateurs tot een eind na de kerstvakantie. Ten laatste op 13 januari brengen ze opnieuw verslag uit. Bouchez maakt zich sterk dat ze de voorbije week goed opgeschoten zijn, maar waar die vooruitgang dan precies uit bestaat was na de persconferentie die volgde op het paleisbezoek niet meteen duidelijk. De twee gaan de komende dagen gesprekken voeren met een deel van het middenveld om vijf grote thema’s uit de diepen: begroting en fiscaliteit, sociale zaken en pensioenen, werk, klimaat en het trio justitie, veiligheid en migratie. Geen grote nieuwigheden dus, het zou integendeel verrassend geweest zijn mocht er níet op die algemene thema’s gewerkt worden. Het waren ook de thema’s die bij Paul Magnette (PS) de hoofdstukken van zijn informateursnota’s vormden.

Dat er ook nu, net als bij Magnette, niet gepiept wordt over enige communautaire stappen, wijst er wel op dat N-VA in de komende koopjesperiode best eens uitkijkt naar een nieuwe performante frigo voor de komende vijf jaar. De Franstaligen willen best over institutionele hervormingen praten, maar dan wel buiten de regering, en pas tegen de verkiezingen van 2024. Herfederaliseren is daarbij geen taboe, gaven ze, net zoals CD&V, al aan.

Niet links, niet rechts, maar centrum

De vaststelling van de informateurs dat er geen paars-gele regering zal komen en evenmin een paars-groene in de strikte zin, dus zonder CD&V, komt niet als een grote schok. N-VA-kamerfractieleider Peter De Roover heeft zijn paars-gele aandelen maanden geleden al verkocht en voormalig PS-preformateur Rudy Demotte maakte deze week duidelijk dat ook hij de zijne al van de hand heeft gedaan. En dat geen enkele van de paars-groene partijen eraan dacht om met 76 zetels, en dus zonder CD&V een regering te vormen, is ook al weken geweten.

Maar omdat de etiketten paars-geel en paars-groen de informateurs irriteerden – met name CD&V wil niet in een coalitie terechtkomen waarvan de indruk bestaat dat ze eigenlijk al op poten stond voor de partij mee aan tafel zat moest er toch nog eens uitdrukkelijk afstand van genomen worden. Het was bovendien ook hun taak om nog een ultieme allerlaatste keer na te gaan of paars-geel echt niet mogelijk was. ‘We moeten het idee loslaten dat dit de enige twee mogelijkheden zijn’, zegt Bouchez. ‘De enige oplossing zal in het centrum liggen, niet bij een erg rechtse of erg linkse regering.’

Zaaien zonder vuisten

Maar ook dat is een weinig revelerende observatie. Als er een regering komt met N-VA, dan zal die, door de uitslag op 26 mei, het zetelverlies van de Zweedse coalitie en het feit dat de PS incontournable is, altijd minder rechts zijn dan de regering-Michel. En omgekeerd kan een regering zonder N-VA geen uitsluitend links verhaal worden. Als CD&V en Open VLD de stap zetten om N-VA los te laten, dan zullen ze iets in handen moeten hebben om niet dag aan dag gematrakkeerd te worden door een oppositie van Vlaams Belang en N-VA.

In de woorden van Coens: ‘We zitten acht maanden na de verkiezingen. Dat iedereen water bij de wijn zal moeten doen, is duidelijk. We kunnen niet zaaien met gesloten vuisten. Je moet je handen durven openen, anders lukt het niet.’ Met de ‘centrale as’ die ze de voorbije week smeedden, hopen zo ook de vuisten van andere partijen te kunnen openen. Samen komen MR en CD&V slechts aan 26 zetels. Zelfs als de as uitgebreid wordt met de zusterpartijen, is er met een totaal van 43 zetels nog een lange weg te gaan.