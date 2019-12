Arsenal stelt ex-speler Mikel Arteta aan als nieuwe hoofdcoach

Arsenal heeft vrijdag de komst van Mikel Arteta als nieuwe T1 aangekondigd. De 37-jarige Spanjaard komt over van Manchester City, waar hij als assistent van Pep Guardiola aan de slag was, en ondertekende in het Emirates Stadium een contract voor 3,5 jaar. Arteta was in het verleden kapitein van de Gunners. Hij verdedigde als speler de kleuren van Arsenal tussen 2011 en 2016.

“Dit is een enorme eer voor mij”, begon Arteta op de clubwebsite. “Arsenal is één van de grootste clubs ter wereld. We willen opnieuw meespelen voor het allerhoogste in het voetbal. Dat is ook de ambitie van het bestuur en dat is mij tijdens de onderhandelingen duidelijk gemaakt. We weten dat we veel werk voor de boeg hebben, maar ik heb er vertrouwen in. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat we niet op één nacht een topteam op de been kunnen brengen, maar deze selectie heeft zeker voldoende talent. En er zitten nog heel wat jonge talenten van de academie in de pijplijn.”

Mikel Arteta was als speler achtereenvolgens actief bij FC Barcelona, PSG, Rangers, Real Sociedad, Everton en Arsenal. Bij de Gunners sloot hij in 2016 zijn carrière af. Hij won met Arsenal twee FA Cup’s (2014 en 2015) en twee Supercups (2014 en 2015). Na zijn sportieve loopbaan werd hij assistent van Pep Guardiola bij Manchester City. Die kondigde eerder vrijdag op zijn persconferentie al aan dat de overgang van Arteta “nagenoeg rond” was.

Arteta volgt bij Arsenal zijn landgenoot Unai Emery op, die eind november ontslagen werd. Sindsdien was clubicoon Frederik Ljungberg interimcoach. Arsenal staat na zeventien speeldagen in de Premier League pas tiende, met 22 punten. Het staat zeven punten onder nummer vier Chelsea, dat de laatste Champions League-plaats bezet. (belga)