Prins Philip (98) opgenomen in ziekenhuis ter observatie

Prins Philip (98), de echtgenoot van koningin Elisabeth II, is overgebracht naar het Edward VII hospitaal in Londen.

‘De hertog van Edinburgh werd vrijdagochtend ter observatie overgebracht van het koninklijk landgoed in Norfolk naar een ziekenhuis in Londen. Het gaat om een behandeling van een bestaande aandoening’, laat Buckingham Palace weten in een persmededeling. ‘De opname is een voorzorgsmaatregel op advies van zijn arts. Het gaat om een gepland bezoek.’ De prins zou een paar dagen in het ziekenhuis verblijven.

In 2011 werd de prins behandeld voor een geblokkeerde kransslagader. Twee jaar later onderging hij een buikoperatie.

Philip was tientallen jaren te zien aan de zijde van zijn vrouw, Queen Elizabeth II, tijdens allerlei ceremonies en buitenlandse reizen. Hij ging pas in augustus 2017 met pensioen. Sindsdien wordt Philip zelden nog gezien buiten de domeinen van het Britse koningshuis.

Kerstmis

Koningin Elizabeth II verblijft momenteel in het koninklijk landhuis in Norfolk, waar ze zich voorbereidt op de kerstvieringen. Haar zoon prins Charles en zijn echtgenote Camilla Parker Bowles en prins William en zijn gezin zullen haar vergezellen op Kerstmis.