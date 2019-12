Britse parlementsleden keuren Brexitwet goed

Het Britse Lagerhuis heeft vrijdagmiddag de Brexitwet goedgekeurd. Daarmee is de weg vrijgemaakt om de Europese Unie in januari te verlaten. Wel beloven de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU nog een zware klus te worden. Ook het gevaar op een harde Brexit is dus nog steeds niet geweken.

De grootste belofte waarmee Boris Johnson een week geleden naar de kiezer trok, was dat het Verenigd Koninkrijk voor 31 januari 2020 eindelijk de Europese Unie zou verlaten. Nu de Brexitwet is goedgekeurd, heeft Johnson al de eerste belangrijke horde genomen om die belofte waar te maken.

Uiteindelijk stemden 358 parlementsleden voor het akkoord, 234 stemden tegen. 'De tijd is aangebroken om stappen voorwaarts te zetten, om de oude discussie over in de EU blijven of de EU verlaten achter ons te laten', zei Johnson vlak voor de stemming. 'Het is tijd om de gelederen te sluiten en als één natie te handelen, als één Verenigd Koninkrijk.'

Het resultaat van de stemming toont aan dat Johnson zich sinds zijn eclatante verkiezingsoverwinning geen zorgen meer hoeft te maken over voldoende steun in het Lagerhuis. De Tories beschikken nu over een comfortabele meerderheid van 365 van de 650 parlementsleden.

Zo ligt ook de weg open om in een volgende fase het echtscheidingsakkoord tussen Londen en Brussel geratificeerd te krijgen. Het Lagerhuis heeft tot 9 januari de tijd om dat te doen. Daarna is het Hogerhuis aan zet, en moet de wet nog worden afgekondigd door Koningin Elizabeth.

Transitieperiode

Eenmaal dat gebeurd is, gaat op 1 februari een transitieperiode in. De Britten hebben dan geen zeggenschap meer in EU-organen, maar blijven wel gewoon onderdeel uitmaken van de Europese interne markt, de douane-unie en tal van samenwerkingsverbanden.

De overgangsperiode moet ruimte bieden aan Londen om tot nieuwe afspraken te komen met de EU over zaken als invoertarieven, investeringen en bescherming van nationale markten. Onderhandelingen over dergelijke akkoorden geven echter veel spanning tussen nationale belangen en zitten vol technische valkuilen. Mislukken die onderhandelingen, dan kan het dus alsnog tot een harde Brexit komen.