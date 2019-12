Zes expo’s om te bezoeken tijdens de kerstvakantie

Wil je tijdens de kerstvakantie tijd maken om een tentoonstelling te bezoeken, of geef je een cultuurliefhebber dit jaar graag kaartjes voor een expo cadeau? Zes fijne opties op een rij.

Keith Haring

Wat? Een overzicht van de kenmerkende stijl van Haring, die in 1990 overleed. De New Yorkse artiest werd beroemd met zijn iconische motieven: blaffende honden, kruipende baby’s en vliegende schotels.

Tot wanneer? 19 april

Waar? Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel

Prijs: 18 euro voor een standaardticket

Meer info: www.bozar.be

Taboob

Wat? Wat ziet Instagram als een tepel en wat niet? Noortje Palmers en Jasper Declercq zochten het uit met creatieve foto’s van borsten. In totaal werden 75 verschillende foto’s gepost op de sociale netwerksite, die nu allemaal worden tentoongesteld.

Tot wanneer? 02 februari

Waar? C-mine galerij 10, 3600 Genk

Prijs: gratis

Meer info:www.c-minecultuurcentrum.be

Dali x Magritte

Wat? De tentoonstelling die de verhoudingen en invloeden tussen de twee grootste iconen van het surrealisme, de Spaanse Salvador Dalí en de Belgische René Magritte, belicht. Verwacht je aan meer dan honderd schilderijen, sculpturen, foto’s, tekeningen, films en archiefstukken.

Tot wanneer? 9 februari

Waar? Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel

Prijs: 16 euro voor een standaardticket

Meer info:www.fine-arts-museum.be

Wonderkamer II

Wat? Fan van het Antwerpse Wouters & Hendrix? Dan kan je hun 35ste verjaardag vieren met een bezoekje aan deze expo, volledig gewijd aan de juwelenontwerpers. In drie kamers, gevuld met 345 juwelen en kunstwerken, word je ondergedompeld in hun wereld vol contrasten en trompe-l’oeils.

Tot wanneer? 16 februari

Waar? DIVA, Suikerrui 17-19

Prijs: 10 euro voor een standaardticket

Meer info: www.divaantwerp.be

Textile as Resistance

Wat? Toevlucht, weerstand, hoop, geluk, traditie, schoonheid, spiritualiteit en dekolonisatie. Textiel is al lang een krachtig medium voor het uitdrukken van identiteit, vooral in tijden van oorlog en crisis. Welke verhalen kunnen stoffen delen? Wat zegt een outfit? Je leert het in deze expo.

Tot wanneer? Nog tot 16 februari in Kortrijk, daarna van 21 maart tot 19 april in Antwerpen.

Waar? Texture, Noordstraat 28, Kortrijk / Kunsthal Extra City, Eikelstraat 31, 2600 Berchem

Prijs: 6 euro voor een standaardticket

Meer info: www.momu.be

SMUK. Decoratie in de mode: een show-off

Wat? Stap in een interactieve wereld vol pracht en praal en ontdek met eigen ogen zowel de historische als hedendaagse versiertechnieken die de luxemode zo typeren. Stuks van onder meer Lanvin, Dolce & Gabbana, Gucci, Dior, Ann Demeulemeester en Alexander McQueen stelen de show.

Tot wanneer? 8 maart

Waar? Het Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt

Prijs: 8 euro voor een standaardticket

Meer info:www.modemuseumhasselt.be