Hond ontmaskert zweetvoet

Wie nog op zoek is naar een gadget voor de feestdagen moet de Japanse markt eens afspeuren. Bij Next Technology, bijvoorbeeld, kunt u deze speurhond inslaan. Het robotbeest heet Hana-chan en inspecteert of uw of andermans voeten nog fris genoeg ruiken. Bij goed nieuws kwispelt het, bij slecht nieuws valt het gewoonweg om. Weinig subtiel, maar misschien wel dé kans om die vervelende nonkel Danny op het kerstdiner eindelijk terug te pakken.