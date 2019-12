Hyperloop Elon Musk wordt in Groningen getest

Het European Hyperloop Center (EHC) komt in de Nederlandse provincie Groningen. Dat maakte Tim Houter, directeur van start-up Hardt Hyperloop vrijdag in Delft bekend.

Een vliegtuig, maar dan ondergronds en met een buis errond. Voor studenten van de TU Delft is de hyperloop al jaren niets minder dan een revolutie in het continentale transport. Hardt Hyperloop, een start-up opgericht in 2016 en gevestigd in Delft, zoekt met een ‘dreamteam’ naar een manier om de hyperloop of supersnelle vacuümtrein uit de wereld van de sciencefiction halen. Dat mogen ze doen in een gloednieuw centrum dat in Groningen gebouwd zal worden.

Dat nieuws maakte Tim Houter, directeur van de start-up Hardt Hyperloop bekend. Het testcentrum komt in Groningen in de buurt van Meerstad. In dat centrum zal getest worden of de hyperloop een goed en duurzaam alternatief is voor vluchten op korte afstand. Aan het testcentrum hangt een prijskaartje van ongeveer 25 miljoen euro vast. De provincie betaalt daar zo’n drie miljoen euro van.

Het is de bedoelingen dat er al volgend jaar (2020) aan de bouw wordt begonnen van het centrum. Dat centrum krijgt naast een onderzoekslaboratorium een testbaan van drie kilometer lang. Tegen 2022 moet die baan operationeel zijn.

Het project zet Nederland op de kaart. Het is de ambitie om uiteindelijk uit te groeien tot een Europees centrum voor hyperlooptechnologie. Verschillende organisaties uit tal van landen zullen naar Groningen mogen afzakken om hun theorieën te ontwikkelen en testen.

Hyperloop

Het was Elon Musk zelf, gedreven door zijn legendarische hekel aan files, die in de zomer van 2013 een ‘white paper’ publiceerde met een voorstel om een hyperloop te bouwen. Space X, dat is het ruimtevaart­bedrijf van Elon Musk, multiondernemer en topman van Tesla.

Gefrustreerd door de constructie van een nieuwe snelheidstrein, schreef hij: ‘Hoe kan het dat zelfs hier, de bakermat van Silicon Valley en het laboratorium voor straalvoortstuwing, die voertuigen op Mars kunnen zetten, een dure en trage trein wordt gebouwd?’

Musk gooide zijn gedetailleerde voorstel online en schreef in 2015 een wedstrijd uit voor de beste uitwerking van het concept. In januari 2017 mochten onderzoeksteams van over heel de wereld een eerste keer naar Californië reizen om er deel te nemen.

De hyperloop-pod van de Delftse studenten was niet de snelste – met behulp van magneten zweefde ze met 100 kilometer per uur door de 1,2 kilometer lange buis – maar toch schoten de Nederlanders de hoofdvogel af voor het beste ontwerp.

De richtsnelheid voor een economisch rendabele hyperloop is 1.000 kilometer per uur.

Volgens Sacha Lamme van Hardt Hyperloop scoorde Groningen op alle fronten beter dan Zeeland - de andere kandidaat. Er waren volgens Dagblad van het Noorden drie selectiecriteria: locatie, het ecosysteem in de regio (namelijk de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool) en de financiële steun van de provincie.