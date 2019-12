Wat zijn de grootste bedreigingen voor de wereldhandel en de financiële markten in 2020? Allicht dezelfde als in 2019 – en dit jaar hebben de beurzen het ondanks handelsoorlogen en conjunctuurmalaise prima gedaan. Toch maar niet te optimistisch zijn, waarschuwt Nouriel Roubini.

Wie had begin 2019 durven denken dat de belangrijkste Europese en Amerikaanse beursindexen tegen eind december 20 procent in de plus zouden staan? Die beurswinsten zijn voor een deel te verklaren door ...