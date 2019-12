Carrefour test groene stadswinkel in hartje Brussel

Om een antwoord te bieden aan de hedendaagse noden van stadsklanten en toeristen, test Carrefour een nieuw soort winkel uit. De supermarktketen opende in hartje Brussel, in de voetgangerszone op de Anspachlaan, een City-winkel die focust op duurzaamheid en ecologie. Er is ook een restaurant.

De winkel focust op de stedelijke klant die ecologisch verantwoord wil winkelen. ‘Die klanten hebben de behoefte biologische en natuurlijke producten te kopen’, zegt Marco Demerling, woordvoerder van Carrefour.

Er worden in de winkel bioproducten, lokale producten en producten van het Carrefour-huismerk aangeboden. Omdat er veel huismerken te vinden zijn, is de winkel volgens Demerling competitief qua prijs. ‘Onze biomerken zijn de goedkoopste in België’, zegt hij.

Zero waste

Het meubilair in de winkel is ‘grotendeels gerecycleerd’ en er worden niet-voedingsartikelen aangeboden ‘met focus op zero waste’. De klant kan ook eigen doosjes en potjes meebrengen en hij heeft de keuze uit stoffen zakken of zakken gemaakt van zeeafval. De winkel is niet volledig plasticvrij, maar de klant wordt wel aangezet om minder afval te consumeren en gezonde producten te kopen.

Restaurant

In de winkel bevindt zich ook een restaurantgedeelte. De maaltijden kunnen zowel ter plaatse opgegeten worden, of meegenomen. De verpakkingen van die maaltijden zijn uit gerecycleerd materiaal, papier en karton. Volgens Demerling wordt ‘een zeer groot deel’ van de gerechten ter plaatse bereid.

Foto: Carrefour

‘Geslaagde lancering’

Demerling spreekt van ‘een geslaagde lancering van de winkel’. ‘Er waren de eerste dagen al veel nieuwsgierigen, de ligging is natuurlijk ook belangrijk.’ De winkel is zeven dagen op zeven geopend, van 7 tot 22 uur.

Er zijn nog geen concrete plannen om ook in andere steden Carrefour City’s te openen. ‘Daar wordt natuurlijk over nagedacht, maar er zijn nog geen concrete uitbreidingsplannen. Het gaat hier om een testwinkel.’

Foto: Carrefour

Strijd om duurzaamheid

Delhaize startte eerder dit jaar met een duurzaamheidsplan, met als doel om als eerste Belgische retailer de ecologische voetafdruk te neutraliseren. De winkel zet in om zo veel mogelijk plastic te weren, en wil voedselverspilling verminderen, om op termijn ook een neutrale balans te bereiken op het vlak van voedselverspilling. Ten slotte zet de retailer ook in op een vermindering van de CO2-uitstoot.

Ook in de winkels van de Colruyt Group zijn sinds oktober geen plastic wegwerpzakjes meer te vinden om groenten en fruit in te steken. Ze werden vervangen door herbruikbare polyesterzakjes. De bekende plastic draagtas van Aldi – met blauwe strepen en een witte achtergrond – verdween ook al uit het straatbeeld. Lidl België liet weten dat ze eind 2019 stoppen met de verkoop van plastic wegwerpartikelen.