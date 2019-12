'I am the chosen one'

Trump staat niet bepaald bekend om zijn bescheidenheid. Wanneer hij uitlegt waarom hij een handelsoorlog met China voert, blijkt hij zichzelf toch nog te kunnen overtreffen.

Het traject van orkaan Dorian

De uitverkorene heeft altijd gelijk. Dat vindt Trump toch van zichzelf. In september ligt hij onder vuur omdat hij foute informatie verspreidt over het traject van orkaan Dorian. Om zijn gelijk te halen, haalt hij een kaart boven die lichtjes bewerkt was. Met een alcoholstift.

Een orkaan van categorie vijf? Nog nooit van gehoord

Op een bepaald moment was Dorian uitgegroeid tot een orkaan van categorie vijf, iets wat ook Trump niet ontgaan was. Zo vertelde hij dat 'hij nog nooit van een orkaan van categorie vijf gehoord had'. Maar klopt dat wel? Wij doken even in het archief.

'Impeachment... For that?'

De impeachmentprocedure tegen Trump hield ons wakker. Letterlijk dan. Het uurverschil, weet u wel. Het is nog maar de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat die procedure wordt ingezet. Hoe is Trump daar ook al weer in verzeild geraakt?

Want ik ben het waard

Het kapsel van Trump is intussen legendarisch. Toen hij in juni een bezoek bracht aan een kerk in de staat Virginia, bleek dat hij een pot haargel gevonden had.

If looks could kills

Trump en klimaatactiviste Greta Thunberg zijn allesbehalve de beste vrienden. Wanneer hij haar passeert in New York, bliksemt Greta hem bijna dood met haar blik.

'Misschien vonden ze mijn boodschap niet leuk'

Donald Trump kreeg in oktober een lesje in ruimtevaartgeschiedenis. Toen hij twee vrouwelijke astronauten, die samen een ruimtewandeling uitvoerden, feliciteerde met het feit dat ze de eerste vrouwen waren die een ruimtewandeling deden, kreeg hij een kordaat antwoord.