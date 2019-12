Maak zelf een andere coalitie dan paars-groen of paars-geel

'We moeten ook andere formules bekijken dan paars-groen en paars-geel', vinden de informateurs. Hieronder kunt u testen welke formules een meerderheid hebben.

De PS wordt bijvoorbeeld vaak 'incontournable' genoemd. Maar is dat wel zo? Zoals u zelf kunt testen hieronder, vallen er coalities te bedenken zonder de PS. Als de liberalen, christendemocraten en groenen de handen in mekaar slaan met de N-VA, staat de PS buitenspel. En dat is maar één voorbeeld.

Dat het ondenkbaar is (momenteel) dat de groenen de socialisten zouden lossen, is een bezwaar. En dat het ondenkbaar is dat Bart De Wever liever Almaci ziet dan Magnette, eigenlijk ook. Maar laat het politieke spel u niet hinderen om zelf nieuwe coalities uit te proberen.