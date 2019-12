Politieke hervormingen moeten voor lezers De Standaard niet zo radicaal

De schreeuw om politieke vernieuwing klinkt bij lezers van De Standaard minder hard dan bij de doorsnee Belg. Voor een drastische beperking van het loon van parlementsleden of het creëren van een soort kiesstelsels waarbij één partij domineert, is maar een erg beperkt draagvlak.

De ULB legde elf stellingen voor aan een testpubliek van 6.500 Belgen, en kwam tot de vaststelling dat ontevreden burgers meer inspraak eisen. Lezers van De Standaard konden hun eigen mening aftoetsen aan de resultaten van die grootschalige enquête. Donderdag deden bijna 5.000 lezers dit. Het gaat om mensen die alle elf stellingen vrijwillig hebben beantwoord.

Het resultaat daarvan wijkt op veel punten af van het onderzoek dat de ULB heeft afgenomen bij een veel breder publiek. Bij zowat elke stelling blijkt dat een kleiner deel van mensen die de enquête op deze site hebben beantwoord, radicale veranderingen wil dan het gemiddelde van de Belgen.

Het hoogste percentage stemmen is weggelegd voor een halvering van het aantal ministers en parlementsleden. Waar dit voorstel in het ULB-onderzoek op 91,2 procent van de stemmen kan rekenen, is dat bij de bijna 5.000 lezers van De Standaard ook 82,2 procent. Ook voorstellen voor het organiseren van consultatieve burgerpanels of referenda wijken in ongeveer dezelfde mate af.

Het verschil is het duidelijkst bij het voorstel om het loon van verkozenen te beperken tot 2.500 euro bruto per maand. Terwijl uit de landelijke enquête blijkt dat 73 procent van de ondervraagden dit een goed idee vindt, is dit maar 27,8 procent onder degenen die de vragenlijst invulden op De Standaard. Het aanpassen van de kieswet om ervoor te zorgen dat één partij een meerderheid verwerft, is maar voor één op de vijf invullers wenselijk. In het ULB-panel steunen twee op de vijf ondervraagden dat voorstel.

In het ULB onderzoek zijn er ook meerderheden voor het invoeren van een burgerbudget, bindende referenda, of strikte gendergelijkheid in de regering. Onder De Standaardlezers die de vragen donderdag hebben beantwoord, is die steun er niet.

Het enige voorstel waar de lezers van De Standaard meer heil in zien dan de gemiddelde Belg, is het afschaffen van de provinciebesturen. 69 procent kan zich daarin vinden. De ULB-enquête wees slechts op 55,5 procent steun.