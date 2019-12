Beyoncé blaast Ivy Park nieuw leven in met genderneutrale collectie

De Amerikaanse zangeres ging als creatief partner in zee met Adidas. De nieuwe collectie, bestaande uit kleding, schoenen en accessoires, van haar sportlabel ‘Ivy Park’ is genderneutraal.

Beyoncé koos vooral voor kastanjebruine kleuren, aangevuld met oranje en beige. De strepen van het merk Adidas komen op bijna elk product voor. De S20-capsulecollectie bestaat onder andere uit jumpsuits, truien, jassen en sportbroeken. Er komen ook vier paar klassieke Adidas-schoenen op de markt, gemoderniseerd door Beyoncé.

De collectie is vanaf 18 januari 2020 verkrijgbaar in Adidas-verkooppunten, maar de zangeres gaf al een voorproefje weg via Instagram. De prijzen variëren van 25 dollar (22 euro) tot 250 dollar (225).

Ivy Park was op zoek naar een nieuwe partner, nadat Beyoncé de samenwerking met de Britse modetycoon Philip Green stopzette. Ze nam toen het volledige belang in het merk over van Green. Voor Adidas komt de samenwerking op een goed moment, aangezien enkele productgroepen met tanende verkoopscijfers te kampen hebben. Onder meer schoenenmerken als Stan Smith en Superstar, die de voorbije jaren juist gretig aftrek vonden, presteren minder. Daarbovenop kampt Adidas met stevige concurrentie van de Amerikaanse rivaal Nike, ook op de Europese thuismarkt.

Ivy Park is niet het eerste merk dat uitpakt met genderneutrale kleren. Zara lanceerde in 2016 al een lijn, Hema volgde in 2017 en H&M in 2018.