Fitnesskoning vrijgesproken in beroep

Dick Vande Vyvere, de gewezen ‘fitnesskoning van België’ is vrijgesproken door het Gentse hof van beroep.

Dick Vande Vyvere was aan­gehouden in het kader van een onderzoek naar niet terug­betaalde leningen. Eerder dit jaar werd hij tot drie maanden cel met uitsel veroordeeld.

Bij het hof van beroep won hij evenwel. 'Enerzijds geloofden de rechters dat onze cliënt ter goeder trouw handelde', legt advocaat Hans Rieder uit aan Het Laatste Nieuws. 'Hij had nooit de bedoeling om iemand op te lichten.'

'Anderzijds hebben we in de rechtbank kunnen aantonen dat Dick van een andere persoon wel de gevraagde 500.000 euro kreeg. Dat geld stortte hij na een paar dagen mooi terug. Kortom, mijn cliënt heeft pech gehad, maar is geen oplichter. Het wordt tijd dat zijn naam gezuiverd wordt.'

Dick Vande Vyvere was begonnenals nachtwaker en eindigde als ceo van Passage Fitness First, de grootste fitnessketen ter wereld.

In een paar maanden tijd liet hij Passage Fitness groeien van 350 leden naar het tienvoudige. In 2006 werd zijn fitnessketen marktleider in België. In 1999 trad het Britse Fitness First toe tot de keten van Vande Vyvere. Op die manier ontstond de grootste fitnessketen ter wereld, met hem als ceo. Zijn verjhaal leest u hier.