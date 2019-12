Wankelend biotechbedrijf op zoek naar reddingsboei

Het Luikse biotechbedrijf Asit Biotech gaat proberen een doorstart te maken.

Over het voortbestaan van Asit Biotech waren twijfels gerezen nadat de meest recente proeven van een middel tegen graspollenallergie niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd. Analisten luidden al de doodsklokken over het bedrijf. Maar zover is het nog niet. Asit gaat in afgeslankte vorm door, zo liet het vanochtend weten, en onderzoekt de mogelijkheden om onderdelen te verkopen.

Alle opties worden onderzocht om voor de aandeelhouders toch nog enige waarde te creëren, na de ineenstorting van het aandeel. Om geld te besparen zal het gerechtelijk akkoord volgens de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO-wet) worden aangevraagd. Als het akkoord wordt toegekend, is Asit voorlopig beschermd tegen zijn schuldeisers, in afwachting van een reorganisatie. Het grootste deel van de 25 personeelsleden wordt ontslagen.

Een heroriëntatie op de ontwikkeling van middelen tegen voedselallergieën is een mogelijkheid. Asit heeft al een programma lopen tegen pinda-allergie, maar dat bevindt zich nog in een preklinische fase. Verdere ontwikkeling van het programma zal veel geld kosten, middelen die Asit niet heeft. Het bedrijf heeft nog 3,7 miljoen euro in kas, maar kijkt ook nog aan tegen obligatieschulden die eind volgend jaar moeten worden afgelost. ‘We zullen al onze verplichtingen nakomen, maar als we beschermd zijn tegen de schuldeisers zal het wellicht wat later zijn dan voorzien’, zegt ceo Michel Baijot.

Hij denkt dat er belangstelling zal zijn voor een overname van bedrijfsonderdelen. ‘De dag nadat we de slechte resultaten van het graspollenprogramma bekendmaakten, hebben zich al geïnteresseerde partijen gemeld’. Asit beschikt over een technologieplatform, patenten, een laboratorium, een productie-eenheid en een beursnotering in Brussel en Parijs. Dat laatste kan interessant zijn voor een bedrijf dat naar de beurs wil komen, maar kosten wil besparen, stipt Baijot aan. Of het pindaprogramma in dat scenario wordt voortgezet, valt te bezien.