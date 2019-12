26 mei: de verkiezingen

2019 was bovenal een verkiezingsjaar. De meeste journalisten zijn daar dolenthousiast over. Onze politieke redactie was zelfs zo enthousiast dat ze hun pen even aan de kant legden om video's te maken. De meest bekeken video dit jaar was een video over de grootste partij in ons land: N-VA. Wat was onze analyse voor de verkiezingen?

'Impeachment... For that?'

Ook de impeachmentprocedure tegen Donald Trump hield ons wakker. Letterlijk dan. Het uurverschil, weet u wel. Het is nog maar de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat die procedure wordt ingezet. Hoe is Trump daar ook al weer in verzeild geraakt?

Mogen we geloven in de eeuwige liefde?

Al dat slechte nieuws, een mens zou er depressief van worden. Gelukkig rest er ons nog de liefde! Of niet? Relatie-experte Rika Ponnet vertelt waarom we al dan niet in de eeuwige liefde kunnen geloven.

'Het was bijna R.I.P. Marietje'

Meer en meer mensen gaan met de fiets naar het werk. Goed voor het klimaat, voor de filedruk en voor de lokale fietshandelaars die wat vroeger kunnen gaan rentenieren. Toch liggen er vaak nog heel wat obstakels op het fietspad. Journalistes Marie Garré en Sofie Peeters deden de test.

selfietje hier, scrunchietje daar

'Sksksk', 'and I oop', 'yeet', 'bruh' en 'tingles'. Woorden die u dit jaar uw kinderen misschien wel hoorde zeggen, maar waar u geen jota van snapt. Laat ons eerlijk zijn: de Generatie Z gaat ons petje soms ook te boven. Daarom gingen we praten met Jamie-Lee Six, een influencer die zoon- en dochterlief ongetwijfeld kennen.

'Banale namiddag in het bos wordt plotseling wereldnieuws'

Een selfietje zegt niet altijd alles. Gelukkig voor fotograaf Stephan Vanfleteren, die ons al jaren verbaast met de sterkste beelden van de strafste koppen. Hij werd dit jaar vijftig en houdt een overzichtstentoonstelling. Wij volgden hem tijdens de voorbereidingen.

Het kantoor van de toekomst

De Standaard verhuist in 2020. Als ons kantoor er zou uitzien als de Edge Olympic in Amsterdam, dan springen we een gat in de lucht. Niet in het minst om de vergaderschommels. Onze redactieraad is al druk bezig met een beurtrol voor wie moet duwen en wie op de schommel mag zitten.

Kama voorspelt

Kamagurka bezoekt onze redactie regelmatig om het nieuws te voorspellen. Wat als alle politici ook effectief doen wat ze beloven?