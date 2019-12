Infrabel gaat in beroep tegen vonnis treinramp Buizingen

De spoornetbeheerder Infrabel gaat in hoger beroep tegen het vonnis over de treinramp in Buizingen. 'Het vonnis zet de functionering van het spoornet op de helling', meldt Infrabel.

De NMBS en Infrabel werden begin december veroordeeld voor hun verantwoordelijkheid in de treinramp van Buizingen. Volgens de politierechtbank reed de treinbestuurder bij de treinramp van Buizingen door een rood signaal, maar lagen de zwaarste fouten bij NMBS en Infrabel. NMBS en Infrabel kregen een boete opgelegd van 550.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

Infrabel stelt dat het vonnis van 3 december van de politierechtbank het onuitwisbare leed nooit kan wegnemen. Wel had het vonnis volgens de spoornetbeheerder een belangrijke stap kunnen zijn ‘die iedereen kon helpen om, na een pijnlijke juridische procedure, de bladzijde om te slaan’.

‘Onmogelijk om opdracht te blijven uitoefenen’

Na een grondige analyse van de beslissing, zegt Infrabel vast te stellen dat de motivatie van het vonnis het functioneren van het spoornet op de helling zet. ‘Hierdoor wordt het voor Infrabel quasi onmogelijk om zijn verplichtingen van openbare dienst en zijn opdracht als infrastructuurbeheerder te blijven uitoefenen. Zo zouden er bijvoorbeeld, om dit vonnis te kunnen uitvoeren, nog slechts 400 treinen per dag door de Brusselse Noord- Zuidverbinding kunnen rijden, in plaats van 1.200 vandaag.’

De spoornetbeheerder benadrukt geenszins zijn verantwoordelijkheid te willen ontlopen. De slachtoffers rekenden er echter op dat de bedrijven níét in beroep zouden gaan. ‘Het zou een nieuwe kaakslag zijn voor de rouwende ­families, de overlevenden en hun naasten. Het zou een gebrek aan respect zijn voor iedereen die op de een of andere manier bij deze treinramp betrokken is’, klonk het toen.

In een persbericht benadrukt Infrabel ook dat de beroepsprocedure geen enkel gevolg heeft voor de schadevergoedingen van de slachtoffers. Op 10 juni volgend jaar begint de procedure rond die schadevergoeding voor de slachtoffers.

Noodremsysteem

Op maandag 15 februari 2010 botste de stoptrein van Leuven naar Halle, in volle ochtendspits, in Buizingen op de IC-trein Quiévrain-Luik die uit de tegenovergestelde richting kwam. Het ongeluk eiste het leven van 19 mensen. 310 mensen raakten gewond, onder wie elf zwaargewonden. Meer dan 600 slachtoffers en nabestaanden hebben zich nadien bij het gerecht gemeld.

Uit het gerechtelijk onderzoek is toen gebleken dat een van de twee treinbestuurders een stoplicht had genegeerd. Minder duidelijk is of dat stoplicht naar behoren werkte. Alle treinen op het Belgische spoorwegnet zijn na de ramp in Buizingen uitgerust met een automatisch noodremsysteem. Wanneer een treinbestuurder een rood sein negeert, maakt het TBL1+-systeem dat de trein automatisch tot stilstand wordt gebracht.