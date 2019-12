Net zoals in een goede aflevering van FC De Kampioenen waren er ook dit jaar heel wat misverstanden, versprekingen of ronduit gênante en vreemde momenten. Wij zetten er enkele op een rij.

BROOD-GATE IN OEKRAÏNE

De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft voor heel wat opschudding gezorgd tijdens een bezoek aan Oekraïne. Bij de aankomst op de luchthaven werd het koppel getrakteerd op een stuk traditioneel brood en toen ging het fout.

Witte Huis springt in de bres

De Amerikaanse president Donald Trump kon tijdens een persconferentie niet op de naam van Navo-topman Jens Stoltenberg komen. En dus besliste hij hem maar een andere naam te geven.

VERWARDE BORIS

Boris Johnson werd dit jaar premier van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een interview op TalkRadio, nog voor hij premier werd, vertelde hij wat zijn hobby is. Maar op dat interview kwamen heel wat verbaasde reacties.

Starbucks Targaryen

Het was de meest besproken tv-serie van het jaar, misschien zelfs van het voorbije decennium. HBO beschikte over een ongezien budget voor het achtste en laatste seizoen van Game of thrones, maar toch konden ze onderstaande blunder niet vermijden.

ER WAS EENS EEN OUDE KOELKAST IN EEN RAVIJN

De Spaanse politie heeft beelden verspreid van een man die doodleuk zijn oude koelkast van een klif gooit. Door de beelden te verspreiden kon de politie de dader vatten en bestraffen.

THIERRY SCHOFFEERT MARK

Ook in Nederland trokken ze dit jaar naar de stembus. Net voor de verkiezingen gingen FvD-leider Thierry Baudet en premier Mark Rutte (VVD) op tv in debat. Daarbij mochten beide politici elkaar ook vragen stellen. Baudet vroeg Rutte er wanneer hij het laatst huilde. Toen hij doorvroeg na het antwoord van de premier, reageerde het publiek verontwaardigd.