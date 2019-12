Tomorrowland blijft tot in 2034 in De Schorre in Boom

De liefde tussen Tomorrowland en provinciaal domein De Schorre in Boom blijft groot. Het festival blijft zeker tot in 2034 daar georganiseerd worden, klinkt het bij de gemeente.

Tomorrowland wordt al sinds de eerste editie in 2005 in De Schorre georganiseerd. Dat blijft nog zo tot 2034, meldt de gemeente Boom, die het engagement opnam in haar meerjarenplan. ‘Na onderhandelingen met Tomorrowland hebben ze ons de verzekering gegeven tot en met 2034 in De Schorre te blijven’, zegt schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V).

De gemeente verlaagt de belasting op Tomorrowland-gebonden evenementen van 3,5 naar 3 euro per dag per persoon. ‘Dat betekent weliswaar minder inkomsten, maar structureel krijgen we elk jaar nog ruim meer dan 1 miljoen euro binnen, of zo’n 18 miljoen euro tot 2034’, zegt Van Hoeck.

Langetermijnvisie

De liefde tussen Tomorrowland en De Schorre is dus nog groot, zegt woordvoerster Debby Wilmsen in De morgen. ‘Boom en De Schorre maken deel uit van de langetermijnvisie die we met het festival hebben’, zegt Wilmsen. ‘We hebben de voorbije jaren meerdere investeringen in het recreatiedomein gedaan, zoals de One World-brug en het Magisch Trollenbos. We zien De Schorre dan ook als een ideale thuisbasis.’

In 2020 is Tomorrowland aan zijn zestiende editie toe. Die vindt plaats van 17 tot 19 en van 24 tot 26 juli. De affiche wordt traditioneel pas bekendgemaakt na de start van de voorverkoop. Die begint op 10 en 13 januari voor de omwonenden, nadien volgen er specifieke voorverkopen voor België en de rest van de wereld.