Huishoudhulpen staken op 8 januari

Het ACV roept de werknemers in de sector van de dienstencheques op om te staken op woensdag 8 januari. De staking moet de vastgelopen loononderhandelingen uit het slop halen.

Vorige week vrijdag is het loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgevers uit de sector van de dienstencheques - huishoudhulp, strijkdiensten - vastgelopen. De vakbonden eisen dat de zowat 143.000 huishoudhulpen een loonsverhoging krijgen van 1,1, procent, zoals in bijna alle andere sectoren, maar de werkgevers zeggen daar gene budget voor te hebben en bieden een eenmalige premie voor van 130 euro in ecocheques.

De vakbonden hadden al aangekondigd dat er acties komen om de looneisen kracht bij te zetten. Nu roept de christelijke vakbond ACV de huishoudhulpen op om op woensdag 8 januari het werk neer te legen. In december bleven de protestacties beperkt tot enkele betogingen. Nu gaat het ACV een stap verder.

ACV-secretaris Pia Stalpaert legt uit waarom: ‘We hoorden de voorbije weken veel steunbetuigingen en sympathie, niet alleen in de media maar ook van klanten, politici en werkgevers. Maar met verontwaardiging alleen koop je niets. Daarom willen we de druk verhogen door een stakingsdag te organiseren. Het zal dus geen nationale actie of betoging zijn zoals de vorige keer. Dit keer vragen we aan de werknemers om van thuis uit te staken.’