Dierickx Leys neemt beursvennootschap Lawaisse over

De Antwerpse private bank Dierickx Leys koopt Lawaisse uit Kortrijk en wordt een groep met 3 miljard euro onder beheer.

Lawaisse zocht al een tijdje een koper en organiseerde de afgelopen maanden een gecontroleerde veiling. Daarop kwamen verschillende bieders af. Maar het is de Antwerpse private bank Dierickx Leys die de West-Vlaamse concurrent binnenhaalt. Lawaisse staat voor een beheerd vermogen van 720 miljoen euro. Samen met Dierickx Leys wordt dat een groep met 3 miljard euro beheerde activa.

Het akkoord voorziet ook dat Michel Lawaisse bestuurder wordt bij Dierickx Leys. De overname van Lawaisse past in een trend tot schaalvergroting. Beursvennootschappen staan onder druk om de zoektocht naar rendementen voor hun klanten te combineren met de steeds striktere regelgeving. Zowel regels als MiFID-II als antiwitwaswetgeving maken dat de beweegruimte steeds meer ingeperkt wordt.

De druk van de toezichthouder zet kleinere beursvennootschappen aan tot fuseren. Het wedervaren van de beursvennootschap Weghsteen uit Brugge geldt daarbij als ultiem schrikbeeld. Die ging uiteindelijk failliet nadat het huis in de storm van een onderzoek naar onregelmatigheden terecht was gekomen.

Lawaisse heeft het volgens onze informatie handig gespeeld en trok de revisor Dirk Smets op, die regelmatig optreedt voor de Nationale Bank. Hoeveel Dierickx betaalt voor Lawaisse is niet bekend. Dierickx Leys, geleid door Monique Leys en Herman Hendrickx, is één van de laatste onafhankelijke beurshuizen.

Herman Hendrickx, ceo bij Dierickx Leys Private Bank: ‘Deze overname past in onze groeistrategie. Naast onze kantoren in Antwerpen en Gent, hebben we nu voet aan de grond in West-Vlaanderen. We bestrijken voortaan een gebied van Zuid-West-Vlaanderen tot in de Kempen. Het persoonlijke contact met het cliënteel is én blijft in onze sector onontbeerlijk. Daarom is het ook in digitale tijden essentieel om in de centrumsteden aanwezig te zijn.’