Gedaan met ‘Tien kamers geboekt in afgelopen uur’: Booking.com moet eerlijker communiceren over aanbiedingen

De populaire site voor hotelboekingen Booking.com heeft een akkoord met Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders. De site belooft transparanter te communiceren en mensen minder onder druk te zetten.

‘Nog maar één kamer over’, ‘Erg gewild’, ‘Tien kamers geboekt in het afgelopen uur’ of ‘20 procent korting’: dat mag binnenkort niet meer zomaar. Booking.com, de grootste accomodatiewebsite ter wereld, gaat in de toekomst transparanter communiceren over hotelaanbiedingen, kortingen en prijzen, melden De Tijd en Het Laatste Nieuws.

’Het platform zet de consument onder druk’, zegt Didier Reynders, Europees commissaris voor de Bescherming van Consumenten aan Het Laatste Nieuws. ‘De klant krijgt het gevoel dat hij meteen een beslissing moet nemen of dat er anders geen plaats meer is. Dat is niet juist: misschien zijn er op een andere site of bij het hotel zelf wel nog kamers beschikbaar.’

Het bedrijf zal in de toekomst ook eerlijker moeten zijn in hun prijsbeleid. Nu heeft Booking.com het bijvoorbeeld over een korting als het twee prijzen vergelijkt tussen verschillende data. ‘Maar die prijs moet in vergelijking zijn met eenzelfde periode’, aldus Reynders. ‘Ook bij de prijzen moet alles inbegrepen zijn.’ Aan de kassa mag de klant dus niet meer geconfronteerd worden met extra kosten.

Daarnaast gaat Booking.com aanbiedingen ook niet meer als ‘tijdelijk’ voorstellen als je later nog eens hetzelfde bedrag wordt aangeboden. De site gaat ook duidelijk maken hoe de resultaten gerangschikt zijn, en of daar eventueel gesponsorde zoekresultaten tussen zitten.

De nieuwe maatregelen moeten tegen 16 juni uitgerold zijn. Reynders laat weten dat ook andere online reisdiensten gemonitord worden. Het van oorsprong Nederlandse (ondertussen Amerikaanse) bedrijf telt zo’n 17.000 werknemers en draait een omzet van 15 miljard euro.